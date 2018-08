Có manh mối 2 nghi can giết tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Bình Dương?

1. Liên quan đến vụ thuê tài xế xe ôm Grab chở đến chỗ vắng rồi ra tay: Thông tin trên báo Công an TP.HCM cho biết: Từ hình ảnh camera của trạm thu phí trên đường ĐT747B ghi lại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, bước đầu nhận định hai đối tượng thuê tài xế xe ôm công nghệ Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi, quê Thanh Hoá), chở đến địa điểm vắng để sát hại. Trong ảnh, hai đối tượng được xe ôm (nạn nhân) chở trên đường ĐT743B (ảnh trích xuất từ Camera) Từ thông tin ban đầu, Cơ quan CSĐT thông báo nếu ai phát hiện xe máy nạn nhân hiệu Yamaha Exciter 150CC, màu xanh bạc, biển số 36D1 - 334.54. Số khung: RLCUG0610FY143127, số máy: G3D43E155728 thì thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương ( ĐT 0693 509 305 hoặc 0904 424 818 gặp đồng chí Hồ Hoàng Thanh) để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra vụ án mạng. Trong ảnh, Công an khám xét hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ. (Ảnh: Công an TP.HCM) 2. Diễn biến vụ xe khách va xe cứu hỏa trên cao tốc từng gây bão dư luận: 9h sáng 1/8, Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ xe khách va xe cứu hỏa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tham gia buổi dựng lại hiện trường sáng nay còn có đầy đủ các thành phần từ CSGT, Viện Kiểm sát cùng lực lượng công an, một số chiến sỹ PCCC liên quan. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt đầu buổi làm việc. Như VOV.VN đã đưa tin, vào khoảng 16h30 chiều 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 (Hà Nội) đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để làm nhiệm vụ cấp cứu 1 vụ tai nạn thì xảy ra va chạm với xe khách mang BKS: 29B - 078.xx. Sự việc khiến 6 chiến sĩ trên xe cứu hỏa phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng, một người tử vong. 5 người trên xe khách phải nhập viện, gồm cả lái và phụ xe. 3. Nhà hàng Ruby ở TPHCM ngang nhiên chống đối lực lượng kiểm tra: Tối 31/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Quận 1 (TP HCM) kiểm tra hoạt động bên trong nhà hàng Ruby. Tuy nhiên, khi thấy đoàn kiểm tra đến, các bảo vệ tri hô nhân viên bên trong kéo cửa cuốn xuống với ý định ngăn cản. Trong ảnh, Các nữ nhân viên trốn trên sân thượng nhà hàng bị mời xuống làm việc. (Ảnh: PLO) 4. Một đại gia ở TPHCM trình báo trộm đột nhập nhà “khoắng” gần 2 tỷ: Theo đó, ông V.Đ.H (sinh năm 1957) cho biết, trộm đã đột nhập vào căn nhà do ông làm chủ trên đường Mai Văn Ngọc, phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM vào khuya 29/7, sau đó lấy đi hơn 70.000 USD, 1.000 Euro, 10 lượng vàng, 10 triệu đồng tiền mặt... 5. Khởi tố vụ án 100 bánh cocain trị giá gần 800 tỷ trên tàu nước ngoài: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ngày (1/8), đã có quyết định khởi tố vụ án 100 bánh cocain lẫn trong container phế liệu trên tàu nước ngoài tại Tân cảng Cái Mép – Thị Vải (thị xã Phú Mỹ). Thông tin ban đầu được biết, Tàu Mark Shenzhen, gồm có 26 thuyền viên, do ông Vernygora, quốc tịch Ucraina, làm thuyền trưởng, hành trình từ Trinidad và Tobago qua Panama đi Trung Quốc và đến Việt Nam. Trong ảnh, lực lượng chức năng phát hiện 100 bánh cocain bên trong container. 6. Ẩu đả trong quán karaoke ở TPHCM, 1 người bị đâm tử vong: Ngày 1/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Chinh (24 tuổi) và Nguyễn Trường Phi (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Trần Đức Tiến (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Trước đó, do mâu thuẫn trong quán karaoke trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân). Chinh cùng Phi cầm dao đâm trúng bụng Tiến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Đối tượng Chinh và Phi tại cơ quan điều tra 7. Bắt 2 đối tượng giả danh nhà báo tống tiền CSGT tại Tiền Giang: Ngày 1/8, Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến vụ tống tiền cảnh sát giao thông đường bộ để điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Các đối tượng gồm: Phan Văn Dũng, 54 tuổi, ngụ quận 12, TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Uần, 39 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc. 8. Chồng đánh bạc nợ tiền tỷ, vợ con bị chủ nợ bắt cóc: Theo đó, do đam mê cờ bạc, Nguyễn Văn Hạnh mượn của Bùi Thị Nguyệt 1,3 tỉ đồng. Do không có khả năng trả nợ, Đạt dẫn vợ là chị Lê Thị Thủy cùng hai con nhỏ bỏ trốn về Bến Tre thuê nhà trọ để sinh sống. Sau nhiều lần tìm kiếm, ngày 18/8/2017, Nguyệt thuê xe ô tô cùng Linh và Nguyễn Thị Thu Hiền đến huyện Bình Đại để gặp Hạnh. Đến nơi, không gặp Hạnh, Nguyệt đã bắt cóc vợ con Đạt nhằm gây áp lực trả nợ. 9. Bắt 2 nghi phạm vụ tài xế taxi bị cứa cổ trong đêm ở Bắc Ninh: Chiều 1/8, lãnh đạo Công an Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã bắt 2 nghi phạm liên quan vụ án tài xế taxi bị cứa cổ trong đêm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào đêm 28/7, anh N.V.T tài xế của một hãng taxi ở Hà Nội chở hai khách nam từ khu vực xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) đến khu vực Từ Sơn thì bị một trong hai vị khách dùng dao khống chế, cứa cổ. Trong ảnh: anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện./.