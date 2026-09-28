English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt tạm giam 3 đối tượng khủng bố Việt Tân

Thứ Hai, 21:16, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quá trình điều tra, ba đối tượng Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. 

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2 Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào tối 18/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm: Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1974 tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (sinh năm 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh), Thái Công Trường Sơn (sinh năm 1980 tại tỉnh Đồng Tháp).

co quan an ninh dieu tra, bo cong an bat tam giam 3 doi tuong khung bo viet tan hinh anh 1
Trụ sở chính của Bộ Công an tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

Trong số 3 đối tượng nhập cảnh trái phép, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên Nguyen Duc Thuan; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Úc mang tên Tran Hiep.

Ngày 19/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. 

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2 Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam nêu trên. 

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng
Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Bắt đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hai "ông trùm" trong đường dây sữa giả Rance Pharma đồng loạt nhận án 30 năm tù
Hai "ông trùm" trong đường dây sữa giả Rance Pharma đồng loạt nhận án 30 năm tù

VOV.VN - Với việc sản xuất 426 lô sữa được xác định là hàng giả, vi phạm quy định về kế toán và đưa hối lộ, hai "ông trùm" trong đường dây Rance Pharma đều phải nhận mức án tổng cộng là 30 năm tù.

Hai "ông trùm" trong đường dây sữa giả Rance Pharma đồng loạt nhận án 30 năm tù

Hai "ông trùm" trong đường dây sữa giả Rance Pharma đồng loạt nhận án 30 năm tù

VOV.VN - Với việc sản xuất 426 lô sữa được xác định là hàng giả, vi phạm quy định về kế toán và đưa hối lộ, hai "ông trùm" trong đường dây Rance Pharma đều phải nhận mức án tổng cộng là 30 năm tù.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù
Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm - 17 năm 6 tháng tù với cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng trong vụ án khai thác quặng trái phép.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị đề nghị mức án đến 17 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm - 17 năm 6 tháng tù với cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng trong vụ án khai thác quặng trái phép.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật