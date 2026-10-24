"Cõng" 7 tiền án, vừa ra tù đã trộm 25,5 chỉ vàng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An, trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 8/10, An đột nhập vào một nhà dân tại xã Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) rồi cạy két sắt và lấy trộm 25,5 chỉ vàng (khoảng 350.000.000 đồng).

Quá trình gây án, để che giấu hành vi, An tháo biển kiểm soát xe mô tô, luôn đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển.

Cảnh sát lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình An.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nam Đàn đồng chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan đã bắt giữ Nguyễn Đình An về hành vi trộm cắp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Đình An khai nhận, sau khi trộm số vàng nói trên, đối tượng chia nhỏ rồi đưa đi bán tại nhiều tỉnh, thành để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua sắm xe mô tô.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô, 2 con dao, 1 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Cũng theo tài liệu từ cơ quan điều tra, Nguyễn Đình An từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5/2026, An chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, ra tù chưa được bao lâu, đối tượng lại tiếp tục gây án và bị bắt.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.