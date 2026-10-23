Công an Đồng Nai thông tin nam sinh viên bị xe khách chở đến biên giới Campuchia

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 22/10, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ hình ảnh văn bản “Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới” của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 tại ấp Phước Hòa, xã Long Phước.

Theo nội dung văn bản được lan truyền, những ngày gần đây xuất hiện xe khách giả mạo hãng xe T.T đón sinh viên tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường, sau đó chở một số sinh viên đến gần biên giới Campuchia.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

Nam sinh viên bịa đặt xe khách chở đến biên giới Campuchia (Ảnh: Minh họa)

Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Long Phước đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 và sinh viên B.T.H, sinh năm 2008, học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2, là người cung cấp thông tin ban đầu.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định thông tin về việc bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia như nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không có thật.

Tại buổi làm việc trực tiếp, H. thừa nhận đã tự bịa đặt câu chuyện trên để kể với gia đình và nhà trường. Nguyên nhân xuất phát từ việc H. muốn được sử dụng xe mô tô cá nhân để đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý, nên đã nghĩ ra câu chuyện nhằm đạt mục đích của mình.

Đối với nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin do sinh viên cung cấp, do nghĩ rằng sự việc là có thật và muốn cảnh báo, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên, Phó hiệu trưởng đã ký ban hành thông báo nội bộ, gửi lên nhóm Zalo giáo viên khi chưa phối hợp với Công an xã để kiểm tra, xác minh.

Thư xin lỗi của Trường LILAMA 2 (Ảnh; Công an cung cấp)

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, sinh viên H. đã nhận thức hành vi sai trái, đồng thời cam kết và xin lỗi gia đình, nhà trường về việc làm của mình.

Vụ việc cho thấy, việc tiếp nhận và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đến an ninh, an toàn của người dân, có thể gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên cần bình tĩnh tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội; chủ động kiểm tra tính xác thực thông qua các nguồn tin chính thống và cơ quan chức năng trước khi chia sẻ.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Người dân sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin; tuyệt đối không tự suy diễn, bịa đặt hoặc phát tán nội dung sai sự thật, góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.