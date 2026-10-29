Công an giao thông Hải Phòng mở đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu

Theo đó, khoảng 2h40 ngày 28/10/2026, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực cổng Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, Tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Văn Cường, Phó Đội trưởng, cùng các đồng chí Phạm Công Thanh và Phan Thanh Hùng phát hiện một xe taxi hãng Én Vàng, dòng VinFast VF e34, chủ động tiếp cận để đề nghị hỗ trợ.

Các chiến sĩ Công an giao thông Hải Phòng đã kịp thời mở đường, hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu và nhận được thư cảm ơn từ người dân.

Theo thông tin từ người trên xe, taxi đang chở hai mẹ con, trong đó cháu bé có biểu hiện sốt cao, co giật liên tục, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu khẩn cấp.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cháu nhỏ, các cán bộ, chiến sĩ lập tức bật tín hiệu ưu tiên, tổ chức dẫn đường cho xe taxi di chuyển nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vĩnh Bảo.

Khi đến bệnh viện, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với gia đình đưa cháu bé vào khoa cấp cứu để các bác sĩ kịp thời thăm khám, điều trị.

Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ, Tổ công tác nhanh chóng trở lại khu vực cổng Trại tạm giam Công an thành phố, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hải Phòng đã góp phần hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện nhanh chóng, an toàn, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.