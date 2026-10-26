Tạm giữ giám đốc công ty ở Hải Phòng để làm rõ hành vi chiếm đoạn tài sản

Ngày 22/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động núp bóng doanh nghiệp do Phùng Văn Huy (SN 1988, trú tại thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, Huy là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93, có trụ sở tại khu vực cổng Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Phùng Văn Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, quốc lộ 37, xã Trần Phú. Huy là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đăng ký các ngành nghề kinh doanh gồm thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, Huy cùng các đối tượng liên quan bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận, trong đó có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Phùng Văn Huy; Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (SN 1992, trú tại xã Thái Tân, TP Hải Phòng). Lợi và Quý được xác định là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân là bị hại của nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ, cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến hành vi vi phạm.

Thông tin được tiếp nhận tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng.

Người cần cung cấp thông tin có thể liên hệ Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, qua số điện thoại 0904.127.567.