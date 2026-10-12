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Công an làm việc với người đàn ông chặn đầu xe ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội

Thứ Hai, 09:22, 12/10/2026
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VOV.VN - Tại cơ quan công an, ông H. (SN 1972, xã Thuận An, Hà Nội) cho rằng bị xe ô tô đi sau "chèn ép" khi xin đường nên đã điều khiển xe máy vượt lên chặn ngay trước đầu ô tô. Trong lúc xô xát, tranh cãi, ông H. đã dùng tay tát và bóp mũi tài xế xe ô tô.

Liên quan đến clip đăng tải trên mạng xã hội sáng 11/10/2026 phản ánh vụ việc người đi xe máy chặn đầu ô tô và hành hung tài xế tại đường Dương Đức Hiền, Công an xã Thuận An (TP Hà Nội) đã khẩn trương xác minh và mời đối tượng liên quan đến làm việc.

cong an lam viec voi nguoi dan ong chan dau xe o to, bop mui tai xe o ha noi hinh anh 1
Ông L.X.H tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã mời ông L.X.H (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. cho rằng bị xe ô tô đi sau "chèn ép" khi xin đường. Sau đó, ông H. đã điều khiển xe máy vượt lên chặn ngay trước đầu ô tô. Trong lúc xô xát, tranh cãi, ông H. đã dùng tay tát và bóp mũi tài xế xe ô tô. Hiện, Công an xã Thuận An đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn an ninh, trật tự.

Trọng Phú/VOV.VN
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