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Thành viên tàu cá "3 không” hành hung lực lượng thi hành công vụ

Thứ Hai, 14:55, 14/09/2026
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VOV.VN - Không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện, các đối tượng còn có thái độ hung hãn, lớn tiếng dùng lời lẽ thô tục lăng mạ và cầm dao đe dọa rồi hành hung lực lượng kiểm ngư làm nhiệm vụ.

Sáng 14/9, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc các đối tượng có hành vi chống đối, hành hung lực lượng kiểm ngư đang thi hành công vụ.

Theo đó, vào hồi 14h, ngày 9/9, tại khu vực Cảng cá Phan Thiết, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ), Tổ kiểm tra thuộc Trạm Kiểm ngư Khu vực II thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU thì phát hiện 1 tàu cá không ghi số đăng ký (tàu cá "3 không”) đang di chuyển từ hướng biển vào trong bến cảng.

thanh vien tau ca 3 khong hanh hung luc luong thi hanh cong vu hinh anh 1
Tổ kiểm tra thuộc Trạm Kiểm ngư Khu vực II thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU. Ảnh: B.H

Tổ kiểm tra phát hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định, tuy nhiên người điều khiển tàu cá cố tình không chấp hành hiệu lệnh.

Sau đó, Tổ kiểm tra điều khiển ca-nô tuần tra áp sát để tiếp cận kiểm tra. Qua đó phát hiện tàu cá có chiều dài 6,8m nhưng không có giấy tờ, trên tàu cá có 2 kích điện có gắn dây điện và 1 thùng sò.

Lúc đó, chủ tàu cá và 1 thuyền viên có thái độ hung hãn, lớn tiếng dùng nhiều lời lẽ thô tục lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Tổ kiểm tra liên hệ đề nghị Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết phối hợp xử lý, đồng thời điều khiển ca-nô quay về bờ chở lực lượng biên phòng tăng cường, cử một đồng chí kiểm ngư ở lại trên tàu để giữ hiện trường.

thanh vien tau ca 3 khong hanh hung luc luong thi hanh cong vu hinh anh 2
Lực lượng kiểm ngư phát hiện trên tàu cá có 2 kích điện có gắn dây điện. Ảnh: B.H

Trong thời điểm ca-nô kiểm ngư rời đi, thuyền viên trên tàu cá lấy 1 con dao cầm trên tay liên tục có lời nói đe dọa và đấm nhiều lần vào mặt thành viên Tổ kiểm tra. Cùng lúc đó, người điều khiển phương tiện tàu cá di chuyển về hướng bến nhà (gần khu vực cầu Dục Thanh). 

Trên đoạn đường di chuyển, đối tượng vẫn tiếp tục hành hung đồng chí kiểm ngư. Khi ca -nô kiểm ngư chở lực lượng biên phòng tiếp cận hiện trường, người trực tiếp hành hung lực lượng kiểm ngư rời khỏi tàu cá.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng, do đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và địa phương liên quan tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm hành vi chống đối, hành hung người thi hành công vụ.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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