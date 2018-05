Công an Nghệ An xử lý nhiều đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời

Đại tá Phan Đình Sửu, Trưởng phòng An ninh xã hội (PA88, Công an Nghệ An) cho biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay có trên 40 đối tượng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời. Các đối tượng này chủ yếu hoạt động ở địa bàn thành phố Vinh, huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn.

Hội Thánh Đức Chúa Trời này bắt đầu xuất hiện ở Nghệ An từ năm 2016. Thời gian qua, cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý nhiều đối tượng, điểm sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời.

"Qua số liệu chúng tôi bắt, xử lý vừa qua thì vấn đề đáng quan ngại đa phần là số trẻ. Trong đó có một số sinh viên tại các trường trên địa bàn thành phố Vinh. Vì vậy thời gian qua, chúng tôi đã có các văn bản gửi đến các trường đại học chủ động rà soát để xử lý vấn đề này. Trường Đại học Vinh đã tổ chức lớp sinh hoạt phổ biến đến các lớp trưởng, cán bộ cốt cán nghe tác hại về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời"-Đại tá Phan Đình Sửu nói:/.

