Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị cán trong vụ án sai phạm liên quan đến đất đai xảy ra tại Đồng Nai, công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Theo đó, 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” gồm: Ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai cũ hợp nhất với tỉnh Bình Phước thành Đồng Nai, sau đó lên TP trực thuộc Trung ương. Trước đó, ông Đinh Quốc Thái đã bị tuyên phạt 9 năm tù trong vụ án liên quan công ty AIC.

Ông Đinh Quốc Thái (đeo khẩu trang ngồi giữa) từng bị tuyên phạt tù trong vụ án liên quan công ty AIC. (Ảnh: Trọng Phú)

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên là các bị can: Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Tiến Dũng - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ); Đặng Minh Đức- cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ); Lê Văn Thư- cựu Phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Giang Hương- cựu Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ).

Bị can Vũ Minh Lý - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land, bị cáo buộc phạm các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Trốn thuế”. Nguyễn Thị Hương Duyên- Trưởng phòng tài chính Công ty Free Land, bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế”.

Bị can Võ Thanh Nhuận- cựu Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo Kết luận điều tra, năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai) có chủ trương cho phép đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125ha tại huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Biết việc này, bị can Vũ Minh Lý - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land đến gặp ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh, xin cho liên danh của mình được thực hiện dự án Vành đai 3. Ông Thái đồng ý, chỉ đạo Phan Thị Mỹ Thanh và Võ Thanh Nhuận tạo điều kiện giúp đỡ bị can Lý.

Tháng 5/2014, ông Thái ký văn bản xin ý kiến Thủ tướng về việc chuyển hơn 66ha đất trồng lúa trong phạm vi 125ha nói trên. Trong khi chưa được Thủ tướng chấp thuận, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp liên quan Vũ Minh Lý được thực hiện dự án.

Năm 2016, Vũ Minh Lý đổi chủ đầu tư dự án sang Công ty Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Năm 2017, Phó chủ tịch tỉnh là bị can Trần Văn Vĩnh gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc này.

Cũng trong năm 2017, Thủ tướng có văn bản chấp thuận đầu tư nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào. Tuy vậy, ông Đinh Quốc Thái vẫn chỉ đạo Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh nội dung “Thủ tướng đã đồng ý”, yêu cầu ký phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch 1/500.

Do vậy, Công ty Free Land được làm chủ đầu tư dự án dù không qua đấu thầu, sai quy định của pháp luật. Theo giám định, việc này gây thiệt hại cho ngân sách hơn 117 tỉ đồng.

Sau đó, Vũ Minh Lý đã chi hàng chục tỉ đồng “cảm ơn” các lãnh đạo tại Đồng Nai. Cũng theo điều tra, giai đoạn 2020 – 2025, ông Lý còn chỉ đạo nhân viên là bị can Nguyễn Thị Hương Duyên mua 80 hóa đơn khống để kê khai rồi trốn đóng hơn 14,2 tỉ đồng tiền thuế.