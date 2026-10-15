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Đăng tin vu khống, một phụ nữ ở Ninh Bình bị phạt 10 triệu đồng

Thứ Năm, 19:54, 15/10/2026
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VOV.VN - Công an xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan trên mạng xã hội.

Công an xã Khánh Thiện cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện ngày 6 và 7/10, chị L.T.S., trú tại thôn Bồng Hải, xã Khánh Thiện, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín một đơn vị chức năng của địa phương.

Dang tin vu khong, mot phu nu o ninh binh bi phat 10 trieu dong hinh anh 1
Công an xã Khánh Thiện xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan trên mạng xã hội

Sau khi được Công an xã mời làm việc, tuyên truyền và giải thích, chị L.T.S. thừa nhận nội dung đăng tải không có cơ sở, không đúng sự thật. Người này đã gỡ bỏ bài viết, đăng tải thông tin đính chính công khai và cam kết không tái phạm.

Ngày 13/10, Công an xã Khánh Thiện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chị L.T.S. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan.

Công an xã Khánh Thiện khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân để tránh vi phạm pháp luật.

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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