Danh tính tài xế ôtô gây tai nạn kéo lê nạn nhân 2km dẫn đến tử vong

1. Tài xế kéo lê nạn nhân dẫn đến tử vong đã ra trình báo: Ngày 17/4, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, cơ quan này đã tìm được tài xế chiếc xe bốn chỗ kéo lê nạn nhân trên đoạn đường dài dẫn đến tử vong. Tài xế tên là Phạm Cao Cường (SN 1987; ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) điều khiển ôtô hiệu Mazda 3S BKS 72A-116.41 gây tai nạn vào rạng sáng 4/4/2018. Vụ việc gây bức xúc cho dư luận bởi nạn nhân bị tông và kéo lê hơn 2km dẫn đến tử vong, thi thể biến dạng. Trong ảnh: Chiếc xe gây tai nạn. (Ảnh: Lưu Sơn/VOV-TPHCM). 2. Ngồi chơi trong công viên bị người lạ tới đâm tử vong: Theo tin báo, sáng 16/4 anh Hiếu cùng bạn ngồi trên xe máy bên trong công viên Gia Phú, phường Tân Kỳ, TPHCM hóng mát thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người đến gây sự. Sau một lúc đôi co qua lại, một đối tượng trong số đó dùng hung khí đâm anh Hiếu gục tại chỗ. Sau khi gây án nhóm đối tượng đã bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều thương tích bị đâm vào ngực phải và sốc do mất máu đã tử vong sau đó. Trong ảnh: Một góc công viên Gia Phú, nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Vinh Quang/VOV-TPHCM). 3. Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án DAB chuyển 200 tỷ đồng cho Vũ “nhôm”: Ngày 16/4, Viện KSND Tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại hơn 3.405 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Theo đó, Viện KSND Tối cao yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung trong vụ án, trong đó có việc chuyển 200 tỷ đồng cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”). Trong ảnh: Bị can Trần Phương Bình. (Ảnh: Báo Công an nhân dân). 4. Tạm giữ nhóm côn đồ dùng dao tấn công Cảnh sát giao thông: Chiều 17/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Nhóm đối tượng này đã không cho kiểm tra nồng độ cồn mà còn tấn công, nhục mạ người thi hành công vụ...Trong ảnh: Các đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: Báo Công an nhân dân). 5. Trạm bảo vệ rừng nhận hối lộ để 15 ha rừng bị phá: Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông đã tạm giữ khẩn cấp đối với ông Đinh Gia Tuấn, 34 tuổi, Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đăk Nông) để điều tra việc 15 ha rừng bị tàn phá. Ông Tuấn đã nhận hối lộ của các đối tượng phá rừng để “bật đèn xanh” cho việc hủy hoại, tàn phá hơn 15ha rừng tại tiểu khu 1680, thuộc lâm phần do Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý. Sự việc diễn vào cuối năm 2017, đầu năm 2018. Trong ảnh: Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn có sự tiếp tay, nhận hối lộ của Trạm phó Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn. (Ảnh: Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên). 6. Nội dung trong thư tuyệt mệnh của đôi vợ chồng trước khi tự tử nói gì?: Sau khi xảy ra vụ việc hai vợ chồng anh Nguyễn Mạnh H (35 tuổi), chị Lê Thị H (33 tuổi) chết trong quán gội đầu tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã thu được nhiều lá thư tuyệt mệnh để lại ở hiện trường. Những lá thư được viết và ký tên cả hai vợ chồng. Nội dung đề cập trong thư là lời xin lỗi về những khoản vay, số tiền đã mượn của người thân, bạn bè mà chưa trả được; lời nhắn nhủ người thân, bạn bè thu xếp hộ đồ đạc của gia đình và cầm chìa khóa trả lại cho chủ nhà.Trong ảnh: Những lá thư tuyệt mệnh để lại. (Ảnh: CTV Hạ Thiên/VOV.VN). 7. Dùng di động xâm nhập trái phép vào mạng UBND huyện Kim Bảng: Ngày 17/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra ngày 17/01/2018 tại UBND huyện Kim Bảng. Người bị khởi tố là Tạ Thế Linh, (SN 1987, trú tại tổ 16, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Theo điều tra an đầu, tháng 1/2017, Linh đã sử dụng điện thoại cá nhân hiệu xâm nhập trái phép vào máy chủ của UBND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xóa dữ liệu của các phòng ban thuộc UBND huyện này. Trong ảnh: Cơ quan điều tra đọc Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thế Linh (áo trắng). (Ảnh: Công an Hà Nam). 8. Trộm đột nhập miếu thờ lấy mất lư hương, chuông đồng: Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Đình (32 tuổi, trú tại xã Hải Lộc); Mai Văn Thắng (49 tuổi, trú tại xã Đại Lộc); Đỗ Văn Huy (32 tuổi, trú tại xã Hoà Lộc) và Đào Văn Trọng (25 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, 4 đối tượng trên đã đột nhập vào 2 miếu thờ trên địa bàn xã Đại Lộc và Hưng Lộc trộm chuông đồng, đè cầy và lư hương với tổng giá trị khoảng 10 triệu đồng. Trong ảnh: Số tang vật thu giữ được sau vụ trộm (Ảnh: Công an Thanh Hóa). 9. Vụ cô gái bị bạn trai thiêu sống tại phòng trọ ở Vĩnh Phúc: Cô gái trẻ Phạm Thu H. (SN 1995, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) bị bạn trai tẩm xăng thiêu sống trong phòng trọ xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc hồi tháng 3 vừa qua đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Đối tượng gây án là Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên). Tên Định đã bị cơ quan công an bắt giữ và bị khởi tố để điều tra về hành vi "Giết người". Trong ảnh: đối tượng Dương Tiến Định và nạn nhân Phạm Thu H. khi chưa xảy ra vụ án. (Ảnh: An ninh Thủ đô). 10. Y án chung thân đứa cháu giết mợ xong bỏ đi... mua dâm: Phan Thành Tâm (SN 1994, Khánh Hòa) sau khi bị mợ mắng “Sao mày cứ đi lông bông, không chịu đi làm” và mắng “mày ngu giống cha mày, đi nuôi con người khác, mày cứ lông bông, chơi bời rồi đi tù giống anh mày…”, Tâm đã chạy về lấy dao ra cắt cổ mợ mình. Sau đó Tâm lột hết đồ ngụy tạo như một vụ hiếp dâm để đánh lạc hướng cơ quan điều tra…rồi bắt xe đi Nhà Trang mua ma túy và mua dâm hết 500.000đ. Tâm bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 1 tuần gây án và bị Tòa tuyên phạt tù chung thân. Trong ảnh: Bị cáo Phan Thanh Tâm tại tòa. (Ảnh: Pháp luật TP HCM). 11. 14 nam thanh nữ tú đang sử dụng ma túy trong phòng hát: Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa bắt quả tang một nhóm thanh niên (gồm 10 nam, 4 nữ) đang sử dụng ma túy tại quán Karaoke Ngọc Hà, thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an huyện Hoa Lư. (Ảnh: Công an Ninh Bình). 15. Một cựu cán bộ công an hầu tòa về tội gián điệp: Ngày 16/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Dương (SN 1985, nguyên là cán bộ công an) tám năm tù về tội gián điệp và cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ, vào ngày 18/9/2016, Dương đang nghỉ phép đã vào cơ quan dùng đĩa CD sao chép tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật. Trong ảnh: Nguyễn Hoàng Dương tại phiên tòa. (Ảnh: Pháp luật TP HCM).