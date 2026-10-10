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Điều tra vụ án đánh bạc, rửa tiền liên quan 3000 người với 327.000 tài khoản

Thứ Bảy, 15:27, 10/10/2026
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Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 96 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới.

Theo hồ sơ điều tra, tại An Giang, đường dây này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, SN 1997, trú phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) cầm đầu. Thiện thuê nhà nguyên căn tại đặc khu Phú Quốc để tổ chức hoạt động nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến, với máy chủ đặt ở nước ngoài.

Để vận hành đường dây, các đối tượng thuê người đứng tên tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện giao dịch chuyển tiền cá cược và rửa tiền. Nhóm này còn lợi dụng các chính sách khuyến mãi, hoàn cược của trò chơi trực tuyến để thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, công an xác định có hơn 327.000 tài khoản được các đối tượng sử dụng để giao dịch, chuyển tiền, với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác minh được lai lịch khoảng 3.000 người có liên quan, thuộc diện nghi vấn.

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Chuyến tàu đưa các đối tượng liên quan từ đặc khu Phú Quốc vào đất liền phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong số này, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập, làm việc với 254 người. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 96 người liên quan.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây có tính chất xuyên quốc gia, trong khi nhiều nhóm đối tượng và người cầm đầu vẫn hoạt động ngoài địa bàn tỉnh, thậm chí ở nước ngoài, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nhật Huy/Tiền phong
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