English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Thứ Bảy, 19:41, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về các tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này đã sử dụng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Ngày 12/9/2026, Công an xã Đại Phúc phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân, phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường (cùng sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang điều hành một nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với một đường dây đánh bạc để thực hiện việc nhận, trả tiền cho người tham gia đánh bạc. Hai đối tượng thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương và Nguyễn Văn Chiến (trú tại các xã Phú Lạc, Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) mở 40 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận, chuyển tiền đánh bạc. 

dung 40 tai khoan ngan hang nhan, chuyen hon 1.000 ty dong tien danh bac hinh anh 1
Tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng trong vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”

Các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng, sau đó cung cấp cho Tân để “nhà cái” lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại. Tân được cung cấp 10 điện thoại thông minh để duy trì hoạt động thường xuyên, phục vụ việc tự động nhận, chuyển tiền.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2026, các tài khoản ngân hàng trên đã thực hiện nhận, chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Tân và Trường được “nhà cái” trả từ 25-30 triệu đồng/tháng, các đối tượng được thuê mở tài khoản nhận từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “tổ chức đánh bạc”. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm 4 đối tượng về tội “đánh bạc”. 

Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh dành 153,8 tỷ đồng quản lý, bảo vệ rừng Tây Yên Tử
Bắc Ninh dành 153,8 tỷ đồng quản lý, bảo vệ rừng Tây Yên Tử

VOV.VN - Bắc Ninh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn 153,8 tỷ đồng, nhằm bảo vệ gần 13.000 ha rừng, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bắc Ninh dành 153,8 tỷ đồng quản lý, bảo vệ rừng Tây Yên Tử

Bắc Ninh dành 153,8 tỷ đồng quản lý, bảo vệ rừng Tây Yên Tử

VOV.VN - Bắc Ninh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn 153,8 tỷ đồng, nhằm bảo vệ gần 13.000 ha rừng, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng
Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 9/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá các chuyên án thời gian qua.

Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng

Lai Châu phá đường dây đánh bạc, rửa tiền gần 50.000 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều 9/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá các chuyên án thời gian qua.

Campuchia đình chỉ đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài từ tháng 10 năm nay
Campuchia đình chỉ đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài từ tháng 10 năm nay

VOV.VN - Campuchia tiếp tục đẩy mạnh truy quét lừa đảo trực tuyến, đồng thời triển khai các biện pháp mới nhằm ngăn tội phạm quay lại thiết lập căn cứ và thực hiện hoạt động bất hợp pháp.

Campuchia đình chỉ đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài từ tháng 10 năm nay

Campuchia đình chỉ đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài từ tháng 10 năm nay

VOV.VN - Campuchia tiếp tục đẩy mạnh truy quét lừa đảo trực tuyến, đồng thời triển khai các biện pháp mới nhằm ngăn tội phạm quay lại thiết lập căn cứ và thực hiện hoạt động bất hợp pháp.

Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm
Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm

VOV.VN - Công an xã Phù Đổng, Hà Nội vận động thành công Bùi Tố Thưởng, đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”, ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm

Tìm ra đối tượng truy nã liên quan đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng sau 4 năm

VOV.VN - Công an xã Phù Đổng, Hà Nội vận động thành công Bùi Tố Thưởng, đối tượng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”, ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Nóng 24h 23/8: Đối tượng truy nã trong đường dây đánh bạc ra đầu thú
Nóng 24h 23/8: Đối tượng truy nã trong đường dây đánh bạc ra đầu thú

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường) ra đầu thú. Luân được xác định là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 350 tỷ đồng.

Nóng 24h 23/8: Đối tượng truy nã trong đường dây đánh bạc ra đầu thú

Nóng 24h 23/8: Đối tượng truy nã trong đường dây đánh bạc ra đầu thú

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường) ra đầu thú. Luân được xác định là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch khoảng 350 tỷ đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật