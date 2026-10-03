Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Ngày 12/9/2026, Công an xã Đại Phúc phối hợp Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân, phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường (cùng sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang điều hành một nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, thông qua một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với một đường dây đánh bạc để thực hiện việc nhận, trả tiền cho người tham gia đánh bạc. Hai đối tượng thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương và Nguyễn Văn Chiến (trú tại các xã Phú Lạc, Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) mở 40 tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận, chuyển tiền đánh bạc.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng trong vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”

Các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng, sau đó cung cấp cho Tân để “nhà cái” lập trình, gán thông tin vào các ứng dụng trên điện thoại. Tân được cung cấp 10 điện thoại thông minh để duy trì hoạt động thường xuyên, phục vụ việc tự động nhận, chuyển tiền.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2026, các tài khoản ngân hàng trên đã thực hiện nhận, chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Tân và Trường được “nhà cái” trả từ 25-30 triệu đồng/tháng, các đối tượng được thuê mở tài khoản nhận từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “tổ chức đánh bạc”. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm 4 đối tượng về tội “đánh bạc”.

Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra.