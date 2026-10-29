Đồng Tháp: Hàng chục bị cáo nhận án tù về tội "Gây rối trật tự công cộng"

Theo cáo trạng, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Bùi Hưng Tài (sinh năm 1993, thường trú xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1997, ngụ ấp Nam, xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp). Khoảng 14 giờ ngày 19/2/2026, tại nhà một người quen ở phường Long Thuận (Đồng Tháp), Tài sử dụng điện thoại liên hệ với Đạt qua Facebook, hẹn gặp để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Thời điểm này, Đạt đang nhậu cùng Võ Văn Thành Trai và một số người khác. Sau khi biết nhóm của Tài đang ở nhà Thuận, Đạt rủ những người trong nhóm mang hung khí đến đánh nhau. Đạt cùng nhiều đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin, lôi kéo bạn bè, người quen tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí để tham gia.

Ở phía bên kia, Trần Quốc Dương (sinh năm 2002, ngụ xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp), người đang nhậu cùng Tài, cũng xảy ra mâu thuẫn với một thanh thiếu niên là bạn của Đạt. Hai bên thách thức đánh nhau qua điện thoại và ứng dụng Messenger. Người này sau đó tiếp tục liên hệ, rủ thêm nhiều người tham gia.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Tối 19/2/2026, nhóm của Đạt gồm 13 đối tượng đi trên 5 xe mô tô đến nhà Thuận nhưng không gặp nên bỏ về. Đến 20 giờ 53 phút cùng ngày, Trai tiếp tục dẫn người đến lần thứ hai nhưng vẫn không gặp Thuận. Tại khu vực trước nhà, nhóm đối tượng tụ tập đông người, mang theo hung khí, la hét, đạp cửa, gây mất trật tự trong khu dân cư.

Khoảng 2 giờ sau đó, 53 bị cáo tiếp tục tụ tập đông người, đi xe mô tô, mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Long Thuận và xã Tân Hòa, đoạn từ cầu Xóm Sọc đến ngã ba Vạn Thành. Các đối tượng la hét, dùng súng bắn nhau, gây náo loạn khu dân cư.

Phiên tòa có đến 53 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây hoang mang dư luận và bức xúc trong nhân dân. Các bị cáo bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt 53 bị cáo mức án từ 1 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Trong đó, Lê Hòa Hiệp (31 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) lĩnh 5 năm 6 tháng tù; Võ Văn Thành Trai (30 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp) lĩnh 5 năm 3 tháng tù; Trần Quốc Dương (24 tuổi, ngụ xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Cao Khánh (28 tuổi, ngụ xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh) cùng lĩnh 5 năm tù.