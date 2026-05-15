中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đột kích biệt thự nghỉ dưỡng bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Thứ Sáu, 20:45, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Hội An Đông kiểm tra Villa T.A.R, phát hiện nhiều nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ: 5 viên nén màu xám; một đĩa sứ màu trắng bên trên có chất bột màu trắng bám dính và một số tang vật khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các đối tượng: L.H.V (sinh năm 2004, trú phường Điện Bàn); P.H.H (sinh năm 1996), P.H.P (sinh năm 1987), N.Q.P (sinh năm 1998), N.V.H (sinh năm 1995), H.N.Q.K (sinh năm 2002) cùng trú phường Hội An; Đ.H.H (sinh năm 1979) và N.Đ.C (sinh năm 2010) cùng trú phường Hội An Tây.

Dot kich biet thu nghi duong bat nhom doi tuong to chuc su dung trai phep ma tuy hinh anh 1
Các đối tượng bị bắt quả tang tại biệt thự nghỉ dưỡng

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có người chưa đủ 18 tuổi, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ma túy len lỏi trong giới trẻ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Dot kich biet thu nghi duong bat nhom doi tuong to chuc su dung trai phep ma tuy hinh anh 2
Báo động ma túy trong giới trẻ

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các cơ sở lưu trú, homestay, villa cho thuê nâng cao trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi liên quan đến ma túy. Mọi hành vi tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Công an Đà Nẵng ma túy Villa T.A.R Đà Nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn
Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Cảnh báo "nấm thần" - loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm xuất hiện tại Đà Nẵng
Cảnh báo "nấm thần" - loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm xuất hiện tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng, qua đó phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm đang len lỏi vào giới trẻ, đáng chú ý có "nấm thần" - loại chất gây ảo giác mạnh.

Cảnh báo "nấm thần" - loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm xuất hiện tại Đà Nẵng

Cảnh báo "nấm thần" - loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm xuất hiện tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng, qua đó phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm đang len lỏi vào giới trẻ, đáng chú ý có "nấm thần" - loại chất gây ảo giác mạnh.

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình
Trùm ma túy Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tổng hợp mức án đối với các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là tử hình.

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tổng hợp mức án đối với các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là tử hình.

Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy tại Cát Bà
Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy tại Cát Bà

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê (tức Lê Ánh Nhật) được xác định là người thụ hưởng trong vụ án ma túy ở đặc khu Cát Hải, chưa có đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy tại Cát Bà

Ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án sử dụng ma túy tại Cát Bà

VOV.VN - Ca sĩ Miu Lê (tức Lê Ánh Nhật) được xác định là người thụ hưởng trong vụ án ma túy ở đặc khu Cát Hải, chưa có đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

VOV.VN - Sau thời gian điều tra, Công an Thanh Hóa phối hợp Công an Hủa Phăn (Lào) triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu 23,4 kg ma túy cùng tiền chất. Các đối tượng dùng xe khách, shipper vận chuyển từ Tam giác vàng, Viêng Chăn về Hủa Phăn rồi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 23kg ma túy

VOV.VN - Sau thời gian điều tra, Công an Thanh Hóa phối hợp Công an Hủa Phăn (Lào) triệt phá 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu 23,4 kg ma túy cùng tiền chất. Các đối tượng dùng xe khách, shipper vận chuyển từ Tam giác vàng, Viêng Chăn về Hủa Phăn rồi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật