Đột kích biệt thự nghỉ dưỡng bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Tang vật thu giữ: 5 viên nén màu xám; một đĩa sứ màu trắng bên trên có chất bột màu trắng bám dính và một số tang vật khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các đối tượng: L.H.V (sinh năm 2004, trú phường Điện Bàn); P.H.H (sinh năm 1996), P.H.P (sinh năm 1987), N.Q.P (sinh năm 1998), N.V.H (sinh năm 1995), H.N.Q.K (sinh năm 2002) cùng trú phường Hội An; Đ.H.H (sinh năm 1979) và N.Đ.C (sinh năm 2010) cùng trú phường Hội An Tây.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại biệt thự nghỉ dưỡng

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có người chưa đủ 18 tuổi, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ma túy len lỏi trong giới trẻ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Báo động ma túy trong giới trẻ

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo các cơ sở lưu trú, homestay, villa cho thuê nâng cao trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi liên quan đến ma túy. Mọi hành vi tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.