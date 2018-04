Dự án Khu dân cư Phước Kiển (Nhà Bè) có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Sau 10 năm được chấp thuận đầu tư, dự án Khu dân cư Phước Kiển vẫn chưa thể triển khai do vướng phải đền bù, giải tỏa. (Ảnh: Người Lao động)

Lý do là việc ký này, không báo cáo cho tập thể Thường trực và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Qui chế quản lý tài sản của Thành ủy. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận đàm phán với đối tác hủy hợp đồng; không đồng ý việc bán chỉ định. Đồng thời, Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xem xét giải quyết việc thực hiện chuyển nhượng đúng qui định pháp luật.

Từ vụ việc này, dư luận băn khoăn việc chuyển nhượng đất công thiếu minh bạch và không đúng với qui định pháp luật khiến thất thoát ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều câu hỏi được đặt ra vào lúc này là ai quyết định hợp đồng mua bán đất công với giá bèo này? Một khu đất lớn như vậy mà lại không đấu giá theo quy định lại dấm dúi sang nhượng với giá quá rẻ như vậy có động cơ gì? Và trách nhiệm quản lý với những người có liên quan ra sao trong vụ việc này? Về vấn đề này, phóng viên VOV phỏng vấn Luật sư Nguyễn Văn Đức, thuộc Đoàn Luật sư TPHCM.

PV:Thưa luật sư Nguyễn Văn Đức, mặc dù Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng hơn 30 héc ta đất tại khu dân cư Phước Kiển của công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận cho công ty Quốc Cường Gia Lai, nhưng dư luận vẫn băn khoăn, tại sao một khu đất lớn như thế lại không đấu giá theo quy định mà dấm dúi sang nhượng với giá quá rẻ. Theo ông, điều này có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Luật sư Nguyễn Văn Đức: Theo quy định của điều 118 Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành về đấu giá quyền sử dụng đất, tôi thấy rằng trường hợp khu đất 32,4ha mà Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Mặt khác, Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Thành ủy nên tài sản của doanh nghiệp nhà nước là tài sản công. Vì vậy, khu đất này của công ty Tân Thuận là tài sản công, thuộc sở hữu của thành ủy TP.HCM. Việc chuyển nhượng với một khu đất có giá trị lớn phải thông qua Thành ủy, mà cơ quan thường trực là Ban Thường vụ Thành ủy. Việc không thông qua Ban Thường vụ thành ủy, không đấu giá quyền sử dụng đất là một trong các yếu tố có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

PV: Nếu không bị tuýt còi thì việc chuyển nhượng này sẽ gây thất thoát tài sản của nhà nước ra sao, thưa ông?

Luật sư Nguyễn Văn Đức: Việc Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu xem xét lại việc chuyển nhượng là quyết định cần thiết để làm rõ bản chất của giao dịch này có gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hay không, nếu có thì thiệt hại bao nhiêu. Dư luận cho rằng khu đất này có giá hơn 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. Theo bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, cho rằng khu đất này bà mua với giá lên đến hơn 600 tỷ đồng chứ không phải 419 tỷ như thông tin ban đầu. Giá thị trường hiện nay thì chưa được xác định mỗi mét vuông bao nhiêu. Việc giao dịch này là có gây thiệt hại, nhưng để xác định giao dịch này gây thất thoát cho ngân sách bao nhiêu thì cần phải được tiến hành định giá bởi cơ quan có thẩm quyền về định giá tài sản.

Hiện nay, Ủy ban kiểm tra thành ủy TP.HCM đang vào cuộc để xác minh, làm rõ. Tôi nghĩ rằng trong quá trình Ủy ban kiểm tra xác minh, việc thất thoát tài sản liên quan đến giao dịch này sẽ được làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

PV: Có một chi tiết đáng chú ý là chỉ trong 7 ngày, Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng khu đất công sản ở Phước Kiển cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Vậy, theo quy định của pháp luật, với thời gian ngắn như vậy, đã đủ để thực hiện các thủ tục mua bán khu đất, thưa ông?

Luật sư Nguyễn Văn Đức: Hiện nay, pháp luật không quy định khi giao dịch một tài sản là bất động sản, nhất là bất động sản có giá trị lớn thì phải tiến hành trong thời gian bao lâu. Tuy nhiên, về nguyên tắc, đối với tài sản là bất động sản, nhất là tài sản này là tài sản công, trước khi giao dịch phải được cơ quan có thẩm quyền (như Sở Tài nguyên môi trường, Sở Tài chính…) định giá. Cơ quan đo đạc tiến hành đo đạc, xác định mốc giới khu đất, hoàn thành bản vẽ, kiểm tra nội nghiệp… Sau đó, phải trình xin ý kiến của cơ quan chủ quản là Thành ủy…Trên cơ sở được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, mới được tiến hành giao dịch. Với hàng loạt thủ tục như vậy, việc thực hiện xong giao dịch giữa Công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai trong thời gian 7 ngày là quá nhanh. Còn việc vì sao lại tiến hành nhanh như vậy thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

PV: Trong phản hồi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai cho rằng hợp đồng mua đất của Công ty Tân Thuận là giao dịch dân sự thông thường, thuận mua vừa bán. Ông Cường cho rằng đơn giá mà mà công ty đã đàm phán thành công và ký kết hợp đồng với Công ty Tân Thuận là hoàn toàn phù hợp với giá thị trường thời điểm đó với các đặc điểm khu đất. Lập luận này của Quốc Cường Gia Lai liệu có thể chấp nhận, thưa ông?

Luật sư Nguyễn Văn Đức:Như tôi đã nói ở trên, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 32,4 ha giữa Công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Ban Thường vụ Thành ủy mới chỉ đạo tạm dừng và làm thủ tục hủy giao dịch. Việc Công ty Quốc Cường Gia Lai cho rằng họ mua đúng giá thị trường tại thời điểm giao dịch, giao dịch này hợp pháp là quan điểm của họ. Còn việc xác định giao dịch đó có vi phạm pháp luật, giá mua đó có phù hợp hay không thì phải chờ định giá và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định ai đúng, ai sai, việc xử lý như thế nào sẽ rõ. Riêng quan điểm cá nhân tôi, tôi thấy rằng mức giá mỗi mét vuông chỉ 1,29 triệu đồng thì thấp hơn giá giao dịch ngoài thị trường. Bởi lẽ, đất Cần Giờ năm 2017, có thời điểm lên đến 5-7 triệu đồng/m2 đất nông nghiệp, không có lý gì đất Nhà Bè, kế bên khu Phú Mỹ Hưng lại có giá thấp hơn đất Cần Giờ.

PV: Rõ ràng, điều mà ai cũng nhìn thấy là, nếu so sánh với giá đất thị trường, công ty Quốc Cường Gia Lai được mua lại với giá quá ưu ái, giá đất thấp rất nhiều lần so với thực tế thị trường, vì vậy đáng ra, nhà nước thu về với con số hàng ngàn tỷ đồng chứ không phải là 419 tỷ đồng. Do công ty Tân Thuận thuộc Văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nên việc thành ủy không biết là quá vô lý. Vậy ở đây đặt ra trách nhiệm quản lý trong vụ việc này ra sao, thưa ông?

Luật sư Nguyễn Văn Đức: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên của Hội đồng thành viên được chủ sở hữu (ở đây là Thành ủy cử làm người đại diện chủ sở hữu quản lý doanh nghiệp). Do vậy, trách nhiệm của các thành viên này, mà đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng thành viên phải bảo vệ tài sản của nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định của chủ sở hữu trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Đối với những giao dịch lớn, những giao dịch phải tuân thủ Quy chế quản lý tài sản của Thành ủy thì đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo và chỉ được tiến hành giao dịch khi có sự đồng ý của Thành ủy. Do vậy, trước hết Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Tân Thuận và các thành viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu về giao dịch này. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có cá nhân nào vi phạm thì cần phải xử lý nghiêm minh, theo quy định pháp luật.

Xin cảm ơn luật sư!

