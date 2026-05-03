Dùng hàn the làm giò lợn, một cơ sở ở Thanh Hóa bị phạt hơn 62 triệu đồng

Chủ Nhật, 12:42, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thanh Hóa phát hiện một cơ sở sản xuất giò lợn sử dụng hàn the - chất cấm trong chế biến thực phẩm nhằm tăng độ dai, kéo dài thời gian bảo quản. Với nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm, cơ sở này bị xử phạt tổng cộng 62,5 triệu đồng, đồng thời buộc xử lý toàn bộ sản phẩm vi phạm theo quy định.

Qua công tác nắm tình hình việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hộ gia đình bà Phạm Thị T., địa chỉ tại Khu phố Dục Tú, phường Lưu Vệ, là cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh giò lợn. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất 14kg giò lợn để đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả test nhanh mẫu sản phẩm cho thấy dương tính với hàn the. Kiểm tra tại khu vực chế biến, lực lượng chức năng phát hiện 1 hộp chứa hàn the có khối lượng khoảng 0,5kg.

Bà Phạm Thị T. (mặc áo đen) là chủ cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh giò lợn sử dụng hàn the​​​​. (Ảnh CA Thanh Hóa)

Theo quy định của Bộ Y tế, hàn the là chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản, song có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu tích lũy trong cơ thể. 

Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở có 2 hành vi vi phạm, gồm: Sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm, với số lượng 14kg giò lợn, trị giá 1.820.000 đồng, bị xử phạt 45 triệu đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ; đồng thời xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực, bị xử phạt 17,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP. Tổng mức xử phạt đối với cơ sở là 62,5 triệu đồng. 

 

Lê Hải/VOV.VN
Dùng hàn the làm chả, vợ chồng lĩnh án tù

