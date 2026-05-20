Ngược đường ngược nắng tập 31: Vụ bắt cóc cu Bin ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ

Preview Ngược đường ngược nắng tập 31.

Ngược đường ngược nắng tập 31 tiếp diễn với những tình tiết liên quan đến vụ cu Bin, con của Quỳnh và Hoàng bị bắt cóc. Hoàng sốt ruột lo xoay tiền chuộc trong khi bọn băt cóc một mực chỉ thông qua Quỳnh để đòi tiền chuộc. Mọi người khuyên Hoàng báo công an vì có quá nhiều điểm đáng ngờ, và vì tin tưởng công an sẽ rất nhanh tìm được cu Bin. Tuy nhiên, Hoàng lo sợ cho an toàn của con nên quyết định không báo công an.

Vân hỏi: “Chúng nó liên hệ trực tiếp với anh à?”

Hoàng đáp: “Không! Bọn nó chỉ gọi cho Quỳnh thôi, và không ai ngoài cô ta cả”

Vân nói: “Con mình bị bắt cóc, bị đe dọa như thế mà mẹ nó dứt khoát không cho anh báo công an, chỉ gây sức ép để cho anh xoay tiền, em thấy việc này đáng ngờ đấy!”

Trong một diễn biến khác, Mai và Trung đang nói về chuyện cu Bin bị bắt cóc thì tình cờ nhìn thấy Quỳnh tươi tắn đi cùng người đàn ông lạ, không có biểu hiện gì phù hợp với hoàn cảnh một người mẹ đang có nguy cơ mất con. Điều này càng làm dấy lên những điểm đáng ngờ Quỳnh liên quan đến vụ bắt cóc.

Cụ Chính đi chụp ảnh về và trực tiếp yêu cầu nói chuyện với hai vợ chồng Trực – Diện. Cụ Chính rất bực bội khi biết bà Diện lợi dụng việc đi liên hệ địa điểm chụp ảnh cho mẹ chồng để nhân cơ hội bóng gió về mối quan hệ giữa Mai và Trung. Đồng thời không ngừng tìm kiếm đối tượng mới giới thiệu làm bạn gái cho con trai.

Cụ Chính ra tuyên bố dứt khoát với vợ chồng Trực – Diện: “Kể từ giờ trở đi, tôi cấm chị, kể cả anh nữa, lời ra tiếng vào về việc của hai đưa trẻ. Nghe rõ chưa?!”.