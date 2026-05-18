Ngược đường ngược nắng tập 30: Con trai của Hoàng và Quỳnh bị bắt cóc

Preview Ngược đường ngược nắng tập 30.

Ngược đường ngược nắng tập 30, cụ Chính liên tục nhắc nhở con dâu không được can thiệp vào chuyện tình cảm của Trung và Mai, con cháu có phúc phận riêng. Bà Diện tỏ ý mình có quyền lợi trong việc chọn con dâu, nói: “Ngày xưa mẹ cũng vất vả tìm con dâu cho con trai mẹ đấy thôi!”.

Cụ Chính “ngã ngửa”: “Chết! Giờ tôi già rồi, lẫn, tôi lại cứ nhớ chuyện ngày xưa anh Trực anh ý lấy chị, là do anh chị tự nguyện đấy chứ, có phải do tôi chọn lựa đâu…”.

Trong một diễn biến khác tại nhà Mai, mới hôn được con gái nhà người ta là hôm sau Trung đã “đánh úp” sang tận nhà Mai để biếu quà cho phụ huynh. Ông Phúc tỏ thái độ khách sáo, không nhận quà của Trung, muốn trả tiền nếu Trung nhất định đưa quà, nói: “Ừm, thuốc tốt à?, thế hết bao tiền để tôi gửi?".

Trung nói: “Cái này là cháu biếu bác ạ!”.

Ông Phúc đáp: “Không lấy tiền là tôi không nhận đâu!”.

Hoàn đến nhà Vân chơi, tặng hoa bưởi cho Vân. Đang lúc hai người chuẩn bị vào nhà thì Hoàng nhận được điện thoại của Quỳnh. Hoàng vội vàng về nhà gặp Quỳnh và nhận được tin, con trai bị bắt cóc.

Nội tình vụ bắt cóc con trai của Quỳnh và Hoàng như thế nào trong diễn biến tiếp theo?.