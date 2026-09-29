Khi quyền lực bị biến thành công cụ trục lợi

VOV.VN - Biến “tội phạm thành người tâm thần” 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại cơ quan này. Từ vụ án cụ thể này, câu chuyện được đặt rộng hơn ở yêu cầu kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng.
VOV.VN - Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Bị cáo này đã nộp khắc phục xong khoản bồi thường thiệt hại 108 tỷ đồng.
VOV.VN - Tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm ở bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 diễn ra tại Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn xin xét xử vắng mặt.
VOV.VN - Nhiều cựu cán bộ ở các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) bị đưa ra xét xử trong đường dây sữa giả Rance Pharma ngày 23/9 tại TAND TP Hà Nội.