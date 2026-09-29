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Khi quyền lực bị biến thành công cụ trục lợi
Thứ Ba, 10:14, 29/09/2026

Khi quyền lực bị biến thành công cụ trục lợi

VOV.VN - Biến “tội phạm thành người tâm thần” 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo đã bị Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại cơ quan này. Từ vụ án cụ thể này, câu chuyện được đặt rộng hơn ở yêu cầu kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng.

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PV/VOV1
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