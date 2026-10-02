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Huế kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn

Thứ Sáu, 21:44, 02/10/2026
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VOV.VN - Sở Y tế thành phố Huế sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhất là những nơi phục vụ đông người, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Từ ngày 14-28/9, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế thành phố Huế đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, nguồn gốc thực phẩm; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm; hồ sơ khám sức khỏe, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến.

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Bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế vào giữa tháng 9

Đoàn công tác cũng kiểm tra việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Qua kiểm tra, đa số cơ sở có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm được nâng lên. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn còn xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín; dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến chưa được bố trí, sử dụng riêng.

Sở Y tế thành phố Huế yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, cùng với công tác kiểm tra, ngành Y tế sẽ tăng cường hướng dẫn và tập huấn cho các doanh nghiệp, người trực tiếp chế biến thực phẩm, giúp nhận diện và kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu đầu vào.

“Giải pháp trong thời gian tới là phải tăng cường công tác truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm để phòng ngừa các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh, các dịch vụ ăn uống trên địa bàn, triển khai chủ động các phương án tích trữ và phòng ngừa các trường hợp ngộ độc thực phẩm”, ông Trần Kiêm Hảo cho biết.

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Lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Trước đó, vào giữa tháng 9 đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, làm 222 người phải nhập viện điều trị. Theo Sở Y tế thành phố Huế, vụ ngộ độc liên quan vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus. Hai loại vi khuẩn này được phát hiện trong một số món ăn tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế, gồm thịt gà bóp, xà lách bóp trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Qua vụ việc này, ngành y tế thành phố Huế tiếp tục yêu cầu các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng.

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Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế liên quan hai loại vi khuẩn

VOV.VN - Sở Y tế TP Huế xác định vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Bacillus cereus (B. cereus) liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 222 công nhân Công ty Scavi Huế phải nhập viện. Cơ quan chức năng phát hiện hai loại vi khuẩn trên trong một số món ăn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng...

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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