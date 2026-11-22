Các đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Thị Hà (SN 1974, trú thôn Tân Xuyên và Phan Văn Khánh (SN 1992, trú thôn Ván Ri) cùng ở xã Khe Sanh, Quảng Trị.

Trước đó, tại khu vực thôn Tân Linh, xã Khe Sanh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 74H-010.34 do Phan Văn Khánh điều khiển. Phương tiện này có dấu hiệu nghi vấn và được xác định do Lê Thị Hà thuê vận chuyển.

Tang vật vụ án (Ảnh CA Quảng Trị)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N2O, tổng trị giá ước tính trên 700 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Lê Thị Hà và Phan Văn Khánh khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số bình khí này từ Lào vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu phụ Cóc, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị để lấy tiền công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.