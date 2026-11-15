Phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ ở Đồi Khe Cụt, Quảng Trị

Đáng chú ý, tại các vị trí tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật kèm theo hài cốt như tăng, võng nguyên tấm, dây dù, cúc áo quần và dây thắt lưng. Đặc biệt, hài cốt thứ 3 có di vật kèm theo một chiếc bút máy, trên thân bút khắc chữ N cùng hình bông hoa; ngoài ra còn có 2 đồng xu mệnh giá 5 xu.

Các hài cốt được tìm thấy tại tại khu vực 2, Đồi Khe Cụt, khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Trước đó, từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực 1, Đồi Khe Cụt, khối 3A, xã Khe Sanh.

Chiếc bút máy phát hiện kèm hài cốt có khắc chữ N và hình bông hoa

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã tổ chức cất bốc, đưa các hài cốt liệt sĩ về nhà quản trang để bảo quản, phục vụ công tác xác minh danh tính theo quy định. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn 337 đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực xung quanh.