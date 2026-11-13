Quảng Trị quy tập 17 hài cốt liệt sĩ trong một tháng

Tại khu vực Cổng Trời, bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng xác minh đây từng là nơi an táng các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Từ nguồn thông tin của người dân, lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm

Trên cơ sở thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát thực địa và triển khai tìm kiếm. Ngày 6/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh. Cả hai phần mộ đều có bia đá ghi thông tin về tên tuổi, năm sinh, năm nhập ngũ, năm hy sinh và quê quán.

Đó là liệt sĩ Hoàng Đức Nguyên, quê Nghệ An và liệt sĩ Mai Văn Long, quê Thanh Hóa. Đến 8h30 ngày 13/11, đơn vị tiếp tục phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, bản Cha Lo, xã Dân Hóa. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như đinh đóng quan tài, cúc áo, lược nhôm và tấm tăng.

Nhiều di vật, thông tin phát hiện kèm hài cốt tại tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 13/10 đến 30/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tìm kiếm, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Từ ngày 2/11 đến 13/11, tại xã Triệu Phong, Đội này tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ nằm dưới các vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn với đời sống, chiến đấu của bộ đội như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm và nắp bình tông. Hiện, 14 trong tổng số 17 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật

Toàn bộ 17 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nơi bảo quản, chăm sóc và hương khói trang nghiêm, đúng quy định. Các đội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm, đồng thời xác minh thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử.

Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.