English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 2 người vận chuyển trái phép gỗ Giáng Hương từ Lào về Việt Nam

Thứ Ba, 17:41, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng liên quan hành vi vận chuyển trái phép hơn 6,5m³ gỗ Giáng Hương từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay.

2 người bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1992) và Trần Thanh Hải (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/10/2026, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay, Chi cục Hải quan khu vực IX và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-011.38 kéo theo sơ mi rơ moóc 74R-003.88 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

khoi to 2 nguoi van chuyen trai phep go giang huong tu lao ve viet nam hinh anh 1
Hai đối tượng cùng số gỗ lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn thùng sơ mi rơ moóc có một hầm chứa bí mật, bên trong cất giấu 45 thanh gỗ, khoảng 6,5m³. Số gỗ này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

khoi to 2 nguoi van chuyen trai phep go giang huong tu lao ve viet nam hinh anh 2
Hai đối tượng cùng phương tiện chở gỗ lậu. Ảnh: Công an Quảng Trị

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Nam khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một người không rõ lai lịch, quen biết tại Lào. Sau đó, Nam bàn bạc với Trần Thanh Hải đưa số gỗ về Việt Nam để nhận tiền công 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi phương tiện làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế La Lay thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị đầu tư 90 tỷ đồng rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026-2030
Quảng Trị đầu tư 90 tỷ đồng rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026-2030

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 90 tỷ đồng thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2026-2030.Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn đầu tư công trung hạn của ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ CHQS sự tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về tính pháp lý.

Quảng Trị đầu tư 90 tỷ đồng rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026-2030

Quảng Trị đầu tư 90 tỷ đồng rà phá bom mìn, vật nổ giai đoạn 2026-2030

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 90 tỷ đồng thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2026-2030.Kinh phí thực hiện dự án từ nguồn đầu tư công trung hạn của ngân sách tỉnh. UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ CHQS sự tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về tính pháp lý.

Công an Quảng Trị cảnh báo bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
Công an Quảng Trị cảnh báo bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Công an tại tỉnh Quảng Trị vừa phát đi cảnh báo và ngăn chặn các vụ việc tiếp thị, bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao.

Công an Quảng Trị cảnh báo bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Công an Quảng Trị cảnh báo bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Công an tại tỉnh Quảng Trị vừa phát đi cảnh báo và ngăn chặn các vụ việc tiếp thị, bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao.

Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh
Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh

VOV.VN - Từ ngày 1-30/10/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và xã Vĩnh Linh.

Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh

Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại Ái Tử và Vĩnh Linh

VOV.VN - Từ ngày 1-30/10/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và xã Vĩnh Linh.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật