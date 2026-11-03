Khởi tố 2 người vận chuyển trái phép gỗ Giáng Hương từ Lào về Việt Nam

2 người bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” gồm: Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1992) và Trần Thanh Hải (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 3/10/2026, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay, Chi cục Hải quan khu vực IX và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-011.38 kéo theo sơ mi rơ moóc 74R-003.88 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Hai đối tượng cùng số gỗ lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn thùng sơ mi rơ moóc có một hầm chứa bí mật, bên trong cất giấu 45 thanh gỗ, khoảng 6,5m³. Số gỗ này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hai đối tượng cùng phương tiện chở gỗ lậu. Ảnh: Công an Quảng Trị

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Nam khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một người không rõ lai lịch, quen biết tại Lào. Sau đó, Nam bàn bạc với Trần Thanh Hải đưa số gỗ về Việt Nam để nhận tiền công 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi phương tiện làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế La Lay thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.