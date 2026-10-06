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Khởi tố chủ hụi dùng tài khoản ảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Thứ Ba, 15:47, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Thị Huỳnh Như (sinh năm 1996, ngụ ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2024, Đặng Thị Huỳnh Như tổ chức các dây hụi thông qua mạng xã hội zalo, kêu gọi nhiều người tham gia. Trong quá trình tổ chức, Như tự tạo lập nhiều tài khoản zalo ảo, đóng vai hụi viên “khống” để tham gia các dây hụi do mình tổ chức.

Sau đó, Như sử dụng các tài khoản zalo ảo này để bỏ hụi, hốt hụi, qua đó chiếm đoạt tiền do các hụi viên thật đóng góp. Việc sử dụng hụi viên khống để hốt hụi tại nhiều dây hụi khiến Như mất khả năng tài chính, không còn tiền để đóng hụi và giao hụi cho các hụi viên thật.

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Đến ngày 11/12/2025, Đặng Thị Huỳnh Như tuyên bố vỡ hụi, dừng toàn bộ các dây hụi và không hoàn trả số tiền đã nhận của những người tham gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Đặng Thị Huỳnh Như đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền góp hụi của các hụi viên thật. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ nhiều dây hụi khác có liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia chơi hụi; chủ động tìm hiểu, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ tài sản và thận trọng trước các thủ đoạn gian dối. Người dân không vì lợi ích trước mắt mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị những người là bị hại hoặc có liên quan đến vụ án liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (phường Tân An, tỉnh Tây Ninh), để cung cấp thông tin, tài liệu và được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố bị can sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, giả mạo nguồn gốc xuất xứ

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (bánh, kẹo, nước uống), đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt, ông chủ cơ sở sản xuất hàng chục tấn bánh kẹo giả.

Theo TTXVN
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