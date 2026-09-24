Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 114 tài khoản ngân hàng qua mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trường Giang về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2025, Giang tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội chuyên thu mua tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Đặng Trường Giang

Tại đây, Giang tìm người mở tài khoản ngân hàng trực tuyến bằng số điện thoại do các đối tượng khác cung cấp. Sau khi những người này mở tài khoản, Giang nhận thông tin đăng nhập và mua lại với giá từ 80.000-100.000 đồng/tài khoản.

Sau đó, Giang tiếp tục sử dụng mạng xã hội để rao bán các tài khoản ngân hàng đã thu gom, với giá từ 80.000-150.000 đồng/tài khoản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, vụ án bước đầu cho thấy thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để kết nối những người mở tài khoản, sau đó thu gom và chuyển bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã đề nghị các ngân hàng dừng giao dịch đối với những tài khoản được xác định có liên quan đến vụ án.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia mua bán tài khoản, cũng như mục đích sử dụng các tài khoản ngân hàng này.