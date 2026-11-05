English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố giám đốc công ty Hiến Tài về hành vi "Trốn thuế"

Thứ Năm, 08:59, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nổi tiếng với câu nói từng gây bão mạng xã hội "HDPE là ngon luôn", nhưng ông Nguyễn Văn Hiến (giám đốc công ty Hiến Tài) vừa bị lực lượng chức năng khởi tố về hành vi "Trốn thuế".

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

khoi to giam doc cong ty hien tai ve hanh vi tron thue hinh anh 1
Nguyễn Văn Hiến (áo trắng) bị khởi tố về hành vi Trốn thuế.

Điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, công ty Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene - nhựa polyethylene mật độ cao) cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, bị can trong vụ việc là ông Nguyễn Văn Hiến là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, với hơn 400.000 người theo dõi trên Tiktok. Ông Hiến từng trở thành hiện tượng mạng với câu nói slogan: "HDPE là ngon luôn". Sau đó, Nguyễn Văn Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

khoi-to-2-doi-tuong-lap-ho-so-khong-tron-thue.jpg

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp nâng khống chi phí để trốn thuế

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố 2 bị can liên quan đến hành vi sử dụng chứng từ, hạch toán khống chi phí tiền lương và thuê xe nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 16/10, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), về tội “Tham ô tài sản”.

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

VOV.VN - Tối 16/10, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC), về tội “Tham ô tài sản”.

Khởi tố một giám đốc cùng 3 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm C sủi giả
Khởi tố một giám đốc cùng 3 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm C sủi giả

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung giả mạo, gian dối; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại, đồng thời khởi tố một giám đốc và 3 bị can liên quan.

Khởi tố một giám đốc cùng 3 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm C sủi giả

Khởi tố một giám đốc cùng 3 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm C sủi giả

VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung giả mạo, gian dối; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại, đồng thời khởi tố một giám đốc và 3 bị can liên quan.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế trên 2 tỷ đồng
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế trên 2 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Võ Tấn Đạt (SN 1967, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) về hành vi “Trốn thuế”.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế trên 2 tỷ đồng

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn thuế trên 2 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Võ Tấn Đạt (SN 1967, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) về hành vi “Trốn thuế”.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật