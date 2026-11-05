Khởi tố giám đốc công ty Hiến Tài về hành vi "Trốn thuế"

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hiến (áo trắng) bị khởi tố về hành vi Trốn thuế.

Điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, công ty Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene - nhựa polyethylene mật độ cao) cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, bị can trong vụ việc là ông Nguyễn Văn Hiến là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, với hơn 400.000 người theo dõi trên Tiktok. Ông Hiến từng trở thành hiện tượng mạng với câu nói slogan: "HDPE là ngon luôn". Sau đó, Nguyễn Văn Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.