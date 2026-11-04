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Khởi tố giám đốc doanh nghiệp nâng khống chi phí để trốn thuế

Thứ Tư, 22:46, 04/11/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố 2 bị can liên quan đến hành vi sử dụng chứng từ, hạch toán khống chi phí tiền lương và thuê xe nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

 

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

Các bị can bị khởi tố là: Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1980) ở tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang và Ngô Thị Lưu (sinh năm 1992) ở thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh (cùng ở TP Bắc Ninh).

khoi to giam doc doanh nghiep nang khong chi phi de tron thue hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh tống đạt các quyết định khởi tố bị can lập hồ sơ khống trốn thuế

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn 163 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Từ năm 2023-2025, Nguyễn Đức Thắng chỉ đạo Ngô Thị Lưu nâng khống khoản chi phí của Công ty trách nhiệm hữu hạn MH 163 nhằm mục đích giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Để thực hiện, Ngô Thị Lưu đã sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch, hạch toán khống tiền lương không có thật của người lao động; khống khoản chi phí thuê xe không có thật để tính vào chi phí được trừ khi xác định chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ đó, nhằm làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm 2023, 2024, 2025 gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 2/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã ra các quyết định: Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Lưu để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Hiện cơ quan điều tra đang điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
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