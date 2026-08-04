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Khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Thứ Ba, 14:38, 04/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, về tội Nhận hối lộ.

Ngày 4/8, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, về tội Nhận hối lộ.

Trước đó tại kỳ họp thứ 10 ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

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Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Cơ quan kiểm tra xác định ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Dũng bị xác định vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Dũng còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị nơi ông công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.

PV/VOV.VN
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