Kiên Giang phát hiện 114 đối tượng đánh bạc ăn tiền sau 1 tuần ra quân

Ngày 23/12, công an các đơn vị, địa phương thông tin kết quả sau 7 ngày ra quân cho biết, đã điều tra, làm rõ 15 vụ, 17 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; bắt 07 vụ 07 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, 05 vụ 07 đối tượng khai thác, vận chuyển đất trái phép. Phát hiện bắt giữ 16 vụ, 20 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt xóa, bắt giữ 15 vụ 114 đối tượng đánh bạc ăn tiền.

Hiện trường vụ bắt giữ tụ điểm đánh bạc ở tại ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A, huyện An Biên, Công an tạm giữ 30 đối tượng số tiền trên 550 triệu đồng.

Ngay trong ngày đầu ra quân, vào khoảng 13h ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự và Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện An Biên tiến hành bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A (An Biên). Tại hiện trường, Công an đã bắt giữ 30 người, tạm giữ số tiền trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn 550 triệu đồng, 26 chiếc xe máy, 04 con gà, 01 bộ tài xỉu và một số tang vật khác có liên quan.

Trước đó, vào tối ngày 14/12, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Tân Hiệp phát hiện và ngăn chặn kịp thời 01 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tụ tập trước một quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn, thu giữ 01 khẩu súng và 39 viên đạn bằng kim loại, cùng một số hung khí nguy hiểm khác.

Công an thành phố Phú Quốc đấu tranh triệt phá chuyên án 113T, bắt Trần Văn Trường (SN 1988, quê quán tỉnh Ninh Bình, tạm trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) mua bán trái phép chất ma túy, thu 01 bịch ma túy; tiến hành khám xét nhanh 02 nhà nghỉ nơi đối tượng thuê ở, phát hiện thêm 21 bịch ma túy các loại (tổng khối lượng khoảng 1,1 kg).

Công an huyện Tân Hiệp ngăn chặn nhóm thanh niên đánh nhau thu giữ 01 khẩu súng và 39 viên đạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Tân (46 tuổi, ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội mua bán hàng cấm. Trước đó, vào chiều ngày 19/12/2023, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện bắt quả tang trên xe tải của Tân có 1.000 báo thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngoài ra, Tân còn giao nộp 1.390 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và HERO mà Tân đã mua trước đó. Tân khai nhận, số thuốc nêu trên Tân mua về để bán lẻ kiếm lời, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt…

Lực lượng Công an toàn tỉnh còn tổ chức tuần tra hình sự trên 650 cuộc, ngăn chặn 04 nhóm thanh thiếu niên đánh nhau; giải tán 39 sòng bạc, 76 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh, trật tự; tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT trên 270 cuộc, qua đó kiểm tra trên 2.000 phương tiện, lập biên bản vi phạm trên 450 trường hợp, tạm giữ 216 phương tiện, 148 giấy phép lái xe; xử phạt hành chính 397 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền gần 900 triệu đồng. Phối hợp với lực lượng chức năng thu gom 24 quả đạn (02 quả đạn 106mm, 22 quả đạn 60 mm); xử lý 02 vụ 02 đối tượng tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ…

Bị can Nguyễn Thanh Tân và tang vật.

Để cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Công an Kiên Giang tiếp tục tập trung cao, nỗ lực, chủ động nắm chắc tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT, giữ gìn TTATGT, vui xuân, đón tết lành mạnh, tiết kiệm, bình yên, hạnh phúc.