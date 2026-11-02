Lai Châu: Thu hồi 453 khẩu súng từ nhân dân tự giác giao nộp

Từ ngày 15/10/2025 đến nay, các đơn vị Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đồng loạt triển khai tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng Bộ đội Biên phòng chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại các bản, cụm dân cư, phát huy vai trò của trưởng bản, trưởng dòng họ và người có uy tín trong cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật, vận động người dân không chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các Đồn Biên phòng bàn giao vũ khí, vật liệu nổ thu hồi được trong dân

Đến nay, các đồn Biên phòng đã phối hợp thành lập 13 điểm tiếp nhận; xây dựng 26 bản tin, tổ chức 172 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 12.200 lượt người nghe, tuyên truyền cá biệt 117 lần với 136 lượt người. Toàn tỉnh có 17.405 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua vận động, người dân đã tự giác giao nộp 453 khẩu súng các loại, gồm súng hơi, súng hơi PCP, súng kíp, súng thể thao; cùng 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén, 100 viên đạn chì, 1 viên đạn K56 và 1 chiếc nỏ.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ được thực hiện dưới nhiều hình thức

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu làm thủ tục kiểm kê vũ khí để nhập kho lưu

Đại tá Đỗ Đình Cường, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, kết quả trên có được nhờ sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và sự đồng thuận, tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân: “Thực tế ở địa bàn, chúng tôi xác định được lượng vũ khí, vật liệu nổ trong dân vẫn còn. Đặc biệt là ở các bản làng vùng sâu, vùng xa, nhận thức của họ chưa được cao. Chính vì vậy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, để thu hồi triệt để lượng vũ khí, vật liệu nổ còn trôi nổi trong dân, để tổ chức tiêu hủy, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật”.