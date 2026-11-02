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Vận động đối tượng trốn truy nã 12 năm ra đầu thú

Thứ Hai, 16:11, 02/11/2026
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VOV.VN - Công an thành phố (TP) Hải Phòng thông tin, mới đây Công an phường Hồng Bàng phối hợp Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vận động thành công một đối tượng bị truy nã về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" ra đầu thú sau nhiều năm lẩn tránh.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hồng Bàng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hải Phòng xác minh thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

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Theo hồ sơ, Lê Hồng Anh bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 06 ngày 19/02/2014 về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, lực lượng Công an đã tác động, thuyết phục đối tượng từ bỏ ý định lẩn trốn, tự nguyện ra đầu thú.

Vào hồi 09h30 ngày 02/11/2026, Lê Hồng Anh đã đến cơ quan Công an đầu thú, kết thúc 12 năm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hiện Công an phường Hồng Bàng đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú tiếp tục thể hiện hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và sự kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

 

PV/VOV.VN
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