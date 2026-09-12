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Thời sự quốc tế trưa 12/9: Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo mới ra biển

Thứ Bảy, 14:55, 12/09/2026
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VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết CHDCND Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về phía vùng biển ngoài khơi bờ đông nước này.

Ngày 12/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát, cảnh giới trước khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa. Hàn Quốc đã chia sẻ chặt chẽ thông tin với Mỹ và Nhật Bản, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Thông báo chưa nêu loại tên lửa, tầm bay hay độ cao của các vật thể được phóng, theo Reuters.

PV/VOV.VN
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