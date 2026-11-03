English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Thứ Ba, 15:47, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại nhà riêng, một người đàn ông ở phường An Cựu, thành phố Huế dùng dao đâm anh ruột tử vong. Công an thành phố Huế đang điều tra vụ việc.

Ngày 3/11, Công an phường An Cựu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Huế điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm qua (2/11), ông Đ.T.D (sinh năm 1967) và em ruột là ông Đ.Q.T (sinh năm 1973), cùng trú đường An Dương Vương, phường An Cựu, xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu tại tầng 2 nhà riêng. Khi ông D xuống tầng 1 lấy đá lạnh, ông T đi theo, vào bếp lấy một con dao mới mua trước đó rồi đâm anh ruột. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng nửa tiếng sau, Công an phường An Cựu tiếp nhận tin báo, nhanh chóng đến hiện trường, khống chế ông T, bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị chức năng. Cơ quan công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ hung khí và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện đối tượng T đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi
Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

VOV.VN - Ngày 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình kích cầu du lịch với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

VOV.VN - Ngày 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình kích cầu du lịch với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bòn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Cảnh cáo nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bòn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển
Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

VOV.VN - Từ ngày 31/10, phường Thuận An, thành phố Huế dừng hoạt động các nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện đóng cửa; nghiêm cấm việc chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại những khu vực này.Chủ trương này nhằm sắp xếp lại quỹ đất, chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển hạ tầng và du lịch biển.

Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

VOV.VN - Từ ngày 31/10, phường Thuận An, thành phố Huế dừng hoạt động các nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện đóng cửa; nghiêm cấm việc chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại những khu vực này.Chủ trương này nhằm sắp xếp lại quỹ đất, chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển hạ tầng và du lịch biển.

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật