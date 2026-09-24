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Khen thưởng nam sinh lớp 11 cứu hai em nhỏ đuối nước ở Ninh Bình

Thứ Năm, 18:06, 24/09/2026
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VOV.VN - Phát hiện hai em nhỏ bị ngã xuống sông trên đường đi học về, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, lớp 11B1 Trường THPT B Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đã lao xuống nước cứu người. Nhà trường đề nghị khen thưởng hành động dũng cảm của em.

Khoảng 11h15’ ngày 24/9/2026, trên đường đi học về em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, nhìn thấy hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước sâu thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.

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Khu vực hai em nhỏ gặp nạn sau khi bị xe tải mất lái, lao xuống sông trên đường đi học về.

Không suy nghĩ nhiều em Hùng để lại xe, ba lô trên đường lao xuống nước lần lượt cứu được hai em nhỏ gồm em Lê Quang Thái học sinh lớp 6B2 trường THCS A Hải Xuân và em Lê Anh Thơ lớp 1C2 học sinh trường Tiểu học A Hải Xuân (là 2 anh em ruột)  không may bị ngã xuống sông trên đường đi học về do hai em đi xe đạp đối đầu xe tải mất lái lao cả người và xe xuống sông.

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Trường THPT B Hải Hậu đề xuất khen thưởng Nguyễn Mạnh Hùng vì hành động cứu hai em nhỏ.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của Hùng là một nghĩa cử đẹp, lan tỏa tinh thần dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng trong tuổi trẻ học đường. 

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Nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, người đã lao xuống sông cứu hai em nhỏ.

Cùng ngày, Trường THPT B Hải Hậu đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và UBND xã Hải Xuân về sự việc. Nhà trường đề nghị các cơ quan xem xét có hình thức khen thưởng kịp thời đối với Nguyễn Mạnh Hùng nhằm ghi nhận, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong học sinh và cộng đồng.

Ngày 24/9, UBND xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình vừa quyết định tặng Giấy khen đột xuất và thưởng 1 triệu đồng cho em Nguyễn Mạnh Hùng.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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