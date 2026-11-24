Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên tổ chức kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm: Quán Sunny Royal và quán Bảo Nhi, cùng có địa chỉ tại Tổ dân phố 10, phường Bạch Đằng; quán Thái Dương, địa chỉ tại Tổ dân phố Thủy Sơn 2, phường Thủy Nguyên.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 cơ sở Sunny Royal và Bảo Nhi không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Cả 3 cơ sở đều có vi phạm về thời gian hoạt động, đồng thời tổ chức cho khách sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan công an kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh cung cấp, tổ chức sử dụng "bóng cười".

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 phòng hát thuộc 3 cơ sở đang có khách sử dụng “bóng cười”; thu giữ 95 bình nghi chứa khí N2O, trong đó có 11 bình chưa qua sử dụng và 240 vỏ bóng cao su. Những người có liên quan, gồm chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên và khách sử dụng dịch vụ, cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, công an thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, truy xét nguồn cung cấp khí N2O. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Hoàng Văn Luân (SN 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp khí N2O cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ thêm 175 bình nghi chứa khí N2O.

Đáng chú ý, quá trình điều tra còn làm rõ 15 cơ sở kinh doanh karaoke tại các khu vực Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê và Bạch Đằng có liên quan đến hoạt động giao dịch, mua bán “bóng cười” từ nhóm đối tượng trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm, theo quy định tại khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tình trạng mua bán, cung cấp và tổ chức sử dụng khí N2O trái phép tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Đáng chú ý, các đối tượng còn có thủ đoạn ghi hóa đơn dưới tên sản phẩm khác nhằm che giấu hoạt động kinh doanh “bóng cười”, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý của lực lượng chức năng.

Thời gian tới, Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những cơ sở có liên quan; đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tổ chức, tiếp tay cho hoạt động mua bán, cung cấp và sử dụng “bóng cười” trái phép. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần nâng cao nhận thức về những tác hại nghiêm trọng của khí N2O đối với sức khỏe, không sử dụng “bóng cười” dưới bất kỳ hình thức nào.