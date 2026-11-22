Cụ thể, ngày 19/11, tại khu vực sông Eo Lói, thuộc thủy phận ấp Giao Hiệp, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long, Đồn Biên phòng Cổ Chiên phối hợp với Công an xã Thạnh Phong kiểm tra phương tiện thủy nội địa mang biển kiểm soát BTr-7081 do ông L.V.M. (sinh năm 1976, ngụ xã An Định, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 237,6 m³ cát san lấp nhưng người điều khiển không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát này. Đồn Biên phòng Cổ Chiên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long kiểm tra phương tiện vận chuyển cát trái phép

Trước đó, rạng sáng 14/11, trên sông Hàm Luông, Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện 4 phương tiện cùng 8 người có liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện đang trực tiếp khai thác cát, gồm một phương tiện mang biển kiểm soát AG-067xx và 2 phương tiện không gắn biển kiểm soát, với tổng khối lượng cát ước tính khoảng 71,73 m³.

Ngoài ra, một sà lan mang biển kiểm soát BTr-75xx đang vận chuyển khoảng 108,7 m³ cát, neo đậu chờ tiếp nhận thêm cát từ các phương tiện khai thác. Tổng khối lượng cát trên 4 phương tiện ước tính khoảng 180,43 m³.

Các trường hợp vận chuyển, khai thác cát trái phép đều bị xử lý theo quy định

Tại thời điểm kiểm tra, những người điều khiển phương tiện chưa xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện. Riêng người điều khiển sà lan chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát đang vận chuyển.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc khoáng sản, hoạt động khai thác, vận chuyển và vai trò của từng tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.