Sơn La: Làm rõ vụ án liên quan đến nội dung trên Facebook “Đàm Tươi”

Năm 2005, bà Tươi biết được GCNQSDĐ của gia đình bà Trần Thị Thủy (tiếp giáp với gia đình bà Tươi) có hình thể thửa đất chồng lên đất của gia đình mình nên bà có đơn yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, xác định trên GCNQSDĐ của bà Trần Thị Thủy có sai sót khi vẽ sơ đồ thửa đất, nhưng không chồng lấn trên thực địa, nên không thiệt hại cho gia đình bà Tươi. Bà Tươi thừa nhận không bị mất đất, ngày 22/3/2005 đã ký biên bản xác định ranh giới đất của hai gia đình.

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định tố tụng đối với đối tượng Đàm Thị Tươi.

Tuy nhiên, sau đó bà Tươi liên tục khiếu nại, tố cáo, cho rằng việc UBND thị xã Sơn La cũ cấp GCNQSDĐ cho bà Thủy đã xâm phạm đất của gia đình bà và yêu cầu bồi thường. Các cơ quan có thẩm quyền là UBND thành phố Sơn La (cũ), UBND tỉnh Sơn La đã giải quyết; Tòa án nhân dân thành phố Sơn La (cũ), Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã xét xử, kết luận việc cấp GCNQSDĐ cho bà Thủy có sơ đồ thửa đất chồng lên đất của gia đình bà Tươi 13,7m2 là sai, UBND thành phố Sơn La (cũ) đã thu hồi GCNQSDĐ của bà Thủy theo đúng quy định, xử lý vi phạm cán bộ có liên quan; việc sai sót chỉ trên GCNQSDĐ, trên thực tế không chiếm dụng đất của gia đình bà Tươi; việc bà Tươi khiếu kiện yêu cầu bồi thường là không có căn cứ.

Mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng bà Tươi vẫn tiếp tục nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo.

Từ năm 2019 đến nay, bà Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Đàm Tươi” đăng tải nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ các cơ quan Nhà nước, các cá nhân liên quan, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và niềm tin của người dân về tính đúng đắn trong hoạt động của tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cũng như danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tại địa phương; Làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Đối tượng Đàm Thị Tươi (dấu X).

Ngày 22/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tam giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi, sinh năm 1965, trú tại số nhà 439, đường Trần Đăng Ninh, tổ 21, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.