English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tạm giữ 8 đối tượng quay video “cờ bạc bịp” để bán dụng cụ gian lận trên Facebook

Thứ Ba, 09:40, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến nhóm của Phạm Huy Tuyền để điều tra hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Ngày 19/9, trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án xử lý các nhóm đối tượng đăng tải video cổ xúy bạo lực, hành xử theo kiểu “xã hội đen”, do Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng thực hiện, Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến nhóm của Phạm Huy Tuyền, trú tại Hải Phòng.

tam giu 8 doi tuong quay video co bac bip de ban dung cu gian lan tren facebook hinh anh 1
Đối tượng Phạm Huy Tuyền (ảnh dưới cùng bên phải)

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Huy Tuyền (SN 1987), Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997). Theo cơ quan công an, Phạm Huy Tuyền được xác định là đối tượng cầm đầu.

Cũng theo cơ quan chức năng, Tuyền cùng các đối tượng bàn bạc, phân vai và dàn dựng, quay các video có nội dung đánh xóc đĩa, bài lá.

Trong các video, nhóm này lồng ghép thông tin liên lạc nhằm quảng cáo, bán các loại dụng cụ được giới thiệu là phục vụ hành vi gian lận trong cờ bạc, như kính áp tròng, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chip...

Các video sau đó được đăng tải trên nhiều fanpage Facebook và tài khoản cá nhân. Bước đầu xác định nhóm này đã đăng tải gần 800 video, thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo cơ quan công an, hoạt động trên đã tạo ra những tác động tiêu cực trên không gian mạng, gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời điều tra mở rộng vụ việc.

Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Luật An ninh mạng khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Người dân không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy hoặc kích động bạo lực, hành xử theo kiểu “giang hồ”, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay thể hiện lối sống coi thường pháp luật nhằm câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin tiêu cực, độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến người xem hoặc uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trên thuyền ở Hải Phòng
Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trên thuyền ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên một chiếc thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch.

Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trên thuyền ở Hải Phòng

Bắt quả tang nhóm người sử dụng ma túy trên thuyền ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên một chiếc thuyền máy neo đậu trên sông Đá Bạch.

Công an Hải Phòng bắt giữ nữ bị can trốn truy nã gần 24 năm
Công an Hải Phòng bắt giữ nữ bị can trốn truy nã gần 24 năm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an TP Hải Phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã, trong đó có nữ bị can đã lẩn trốn gần 24 năm.

Công an Hải Phòng bắt giữ nữ bị can trốn truy nã gần 24 năm

Công an Hải Phòng bắt giữ nữ bị can trốn truy nã gần 24 năm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an TP Hải Phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng truy nã, trong đó có nữ bị can đã lẩn trốn gần 24 năm.

Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt
Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Nghi Dương (Hải Phòng) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt

Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, một người dân ở Hải Phòng bị xử phạt

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an xã Nghi Dương (Hải Phòng) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật