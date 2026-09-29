Tạm giữ 8 đối tượng quay video “cờ bạc bịp” để bán dụng cụ gian lận trên Facebook

Ngày 19/9, trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án xử lý các nhóm đối tượng đăng tải video cổ xúy bạo lực, hành xử theo kiểu “xã hội đen”, do Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng thực hiện, Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến nhóm của Phạm Huy Tuyền, trú tại Hải Phòng.

Đối tượng Phạm Huy Tuyền (ảnh dưới cùng bên phải)

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Huy Tuyền (SN 1987), Phạm Huy Tiến (SN 1989), Vũ Văn Hiếu (SN 1997), Phạm Văn Đồng (SN 1997), Hoàng Công Tiệp (SN 1998), Phạm Duy Hải (SN 1999), Lương Văn Tuỳnh (SN 1991) và Phạm Huy Tú (SN 1997). Theo cơ quan công an, Phạm Huy Tuyền được xác định là đối tượng cầm đầu.

Cũng theo cơ quan chức năng, Tuyền cùng các đối tượng bàn bạc, phân vai và dàn dựng, quay các video có nội dung đánh xóc đĩa, bài lá.

Trong các video, nhóm này lồng ghép thông tin liên lạc nhằm quảng cáo, bán các loại dụng cụ được giới thiệu là phục vụ hành vi gian lận trong cờ bạc, như kính áp tròng, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chip...

Các video sau đó được đăng tải trên nhiều fanpage Facebook và tài khoản cá nhân. Bước đầu xác định nhóm này đã đăng tải gần 800 video, thu hút hàng triệu lượt xem.

Theo cơ quan công an, hoạt động trên đã tạo ra những tác động tiêu cực trên không gian mạng, gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời điều tra mở rộng vụ việc.

Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Luật An ninh mạng khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Người dân không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ xúy hoặc kích động bạo lực, hành xử theo kiểu “giang hồ”, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay thể hiện lối sống coi thường pháp luật nhằm câu view, câu like, tăng tương tác để kiếm tiền.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin tiêu cực, độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến người xem hoặc uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.