Tạm giữ đối tượng đuổi đánh 2 phụ nữ trên đường Xuân Đỉnh ở Hà Nội

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bình Minh (SN 2005, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đuổi đánh hai phụ nữ trên đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, khiến dư luận bức xúc.

Đối tượng Trần Bình Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Trần Bình Minh đã hành hung bạn gái là chị N. (SN 2006, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) cùng một người bạn của chị này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bình Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

