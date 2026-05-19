Tạm giữ đối tượng đuổi đánh 2 phụ nữ trên đường Xuân Đỉnh ở Hà Nội

Thứ Ba, 18:28, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Bình Minh để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ đuổi đánh 2 phụ nữ trên đường Xuân Đỉnh gây xôn xao dư luận.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bình Minh (SN 2005, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đuổi đánh hai phụ nữ trên đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, khiến dư luận bức xúc.

tam giu doi tuong duoi danh 2 phu nu tren duong xuan Dinh o ha noi hinh anh 1
Đối tượng Trần Bình Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Trần Bình Minh đã hành hung bạn gái là chị N. (SN 2006, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) cùng một người bạn của chị này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bình Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: gây rối trật tự công cộng đánh phụ nữ tạm giữ hình sự Công an Hà Nội
Xử lý vụ gây rối trật tự công cộng tại khu tập thể Kim Liên, Hà Nội
VOV.VN - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực nhà tập thể B13 Kim Liên.

Khởi tố 2 thanh niên ném đá làm vỡ kính ô tô, gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” sau vụ hỗn chiến bằng gạch đá khiến một ô tô bị hư hỏng.

