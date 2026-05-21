Tạm giữ hình sự đối tượng trộm điện thoại tại bệnh viện

Thứ Năm, 16:43, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/5, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tâm (SN 1976, cư trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng lúc người nhà bệnh nhân mệt mỏi, ngủ quên trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, Tâm đã lẻn vào lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp rời khỏi bệnh viện thì đối tượng bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

tam giu hinh su doi tuong trom dien thoai tai benh vien hinh anh 1
Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tâm

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đột nhập bệnh viện để trộm cắp tài sản. Theo đó, vào khoảng 0h ngày 19/5/2026, Tâm đi lên khu vực lầu 1 của Bệnh viện Đa khoa An Giang và phát hiện nhiều người nuôi bệnh đang ngủ tại hành lang. Lợi dụng sơ hở, Tâm lấy trộm 2 điện thoại di động của một người phụ nữ và một người đàn ông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

Khi đi đến khu vực nhà xe của bệnh viện, Tâm bị lực lượng bảo vệ bệnh viện phát hiện, truy đuổi và khống chế, giao cùng tang vật cho Công an phường Long Xuyên xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hải - CTV Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Bắt đối tượng thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

VOV.VN - Công an phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

Bắt giữ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hoà Cường.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và triệu tập đối tượng Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Hoà Cường.

Khởi tố thanh niên nhiều lần từ Huế vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

VOV.VN - Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (sinh năm 2001, trú xã Phú Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

VOV.VN - Ngày 14/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Công Trọng (sinh năm 2001, trú xã Phú Lộc, TP Huế) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

