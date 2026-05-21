Tạm giữ hình sự đối tượng trộm điện thoại tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng lúc người nhà bệnh nhân mệt mỏi, ngủ quên trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện, Tâm đã lẻn vào lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp rời khỏi bệnh viện thì đối tượng bị phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tâm

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đột nhập bệnh viện để trộm cắp tài sản. Theo đó, vào khoảng 0h ngày 19/5/2026, Tâm đi lên khu vực lầu 1 của Bệnh viện Đa khoa An Giang và phát hiện nhiều người nuôi bệnh đang ngủ tại hành lang. Lợi dụng sơ hở, Tâm lấy trộm 2 điện thoại di động của một người phụ nữ và một người đàn ông rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khi đi đến khu vực nhà xe của bệnh viện, Tâm bị lực lượng bảo vệ bệnh viện phát hiện, truy đuổi và khống chế, giao cùng tang vật cho Công an phường Long Xuyên xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.