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Tam giữ hình sự quản trị viên fanpage "Cấm xóa bài"

Thứ Sáu, 14:57, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo điều tra, Đàm Hải Hoàng (SN 1991, Hải Phòng) dùng hệ thống Fanpage, tài khoản cá nhân ảo để liên tục đăng bài "bóc phốt" các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh ở Hải Phòng. Sau đó, nạn nhân phải liên hệ chuyển tiền cho Hoàng để gỡ bài viết.

Ngày 12/11 theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đàm Hải Hoàng (SN 1991, trú tại số 89/33 Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 2/2025, Đàm Hải Hoàng sử dụng điện thoại di động để lập và vận hành một hệ thống "chân rết" khổng lồ nhằm che giấu danh tính và thao túng dư luận, gồm rất nhiều tài khoản cá nhân ảo, 25 Fanpage như: Cấm xóa bài, Thằng rách việc, Admin Sợ bị bóc phốt Hải Phòng; Nhóm báo chốt Hải Phòng...

tam giu hinh su quan tri vien fanpage cam xoa bai hinh anh 1
Đàm Hải Hoàng tại cơ quan công an

Thông qua hệ thống nói trên, Đàm Hải Hoàng liên tục đăng các bài viết hình ảnh mang tính chất tiêu cực, bôi nhọ hoặc sai sự thật nhắm vào các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh tại Hải Phòng để câu tương tác.

Khi uy tín và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nạn nhân buộc phải liên hệ và chuyển tiền trực tiếp cho Hoàng (hoặc qua tài khoản trung gian) dưới danh nghĩa phí "gỡ bài", "đăng bài" hoặc "quảng cáo". Bước đầu, cơ quan công an xác định có khoảng 30 bị hại với tổng số tiền Hoàng đã chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời cảnh báo người dân và doanh nghiệp nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn "bóc phốt" để tống tiền trên mạng xã hội.

Trọng Phú/VOV.VN
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