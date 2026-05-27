  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong ở Thái Nguyên

Thứ Tư, 20:51, 27/05/2026
VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên tạm giữ tài xế Ngô Xuân Phát vì điều khiển xe tải gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Ngô Xuân Phát (SN 1992, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h41 ngày 26/5, tại tuyến đường ĐT266 thuộc xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Ngô Xuân Phát điều khiển xe tải biển kiểm soát 20B-148.89 di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 37.

Khi đến khu vực giao nhau với đường 47m, do thiếu chú ý quan sát, tài xế Phát điều khiển xe tải chuyển hướng không bảo đảm an toàn và va chạm mạnh với xe mô tô biển kiểm soát 20G1-090.52 do ông Hoàng Hà (SN 1958) điều khiển, chở theo vợ là bà Lê Thị Sanh (SN 1958, cùng trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Vụ tai nạn khiến ông Hà và bà Sanh tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

tam giu tai xe xe tai gay tai nan khien 2 vo chong tu vong o thai nguyen hinh anh 1
Ngô Xuân Phát

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, sự chủ quan, lơ là khi chuyển hướng của tài xế xe tải có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ cướp đi sinh mạng của người khác mà còn khiến người vi phạm phải đối diện trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế xe tải lớn khi qua giao lộ, chuyển hướng hoặc đi vào đoạn đường cong cua phải giảm tốc độ, quan sát kỹ gương chiếu hậu và kiểm soát các “điểm mù”, tuyệt đối không chuyển hướng đột ngột khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với người đi xe máy, cần chủ động giữ khoảng cách an toàn, không đi song song hoặc bám sát bên hông, phía trước đầu xe tải, container hoặc các phương tiện trọng tải lớn. Khi thấy xe lớn bật tín hiệu rẽ, cần giảm tốc độ, nhường đường và không cố tình chen vào góc cua nguy hiểm.

tai_nan_giao_thong.jpg

Tai nạn giao thông ở Bắc Ninh tăng mạnh, nhiều vụ liên quan học sinh

VOV.VN - Từ ngày 15/4 đến 14/5, toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết và 22 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với tháng trước. Đáng chú ý, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh và các vụ việc nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Danh Thiết/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông Thái Nguyên tai nạn chết người
Hai vụ tai nạn giao thông gây chết người tại KCN Long Giang (Đồng Tháp)
VOV.VN - Chỉ trong ngày 25/5, tại Khu công nghiệp Long Giang (Đồng Tháp) xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông tại các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp.

Hà Tĩnh bắt giữ hai đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

Uống rượu bia rồi điều khiển xuồng, gây tai nạn chết người trên sông Tiền

