Hà Tĩnh bắt giữ hai đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Trước đó, vào lúc 15h35' ngày 20/5/2026, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 583 + 300 trên tuyến Quốc lộ 1 (thuộc địa phận tổ dân phố Nhân Thắng, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Thời điểm trên, bà Lê Thị Nghiêm (sinh năm 1961, trú tại địa phương) đang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 38K2-5813 di chuyển theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với một xe máy khác chở theo 2 người đàn ông.

Phan Thành Long và Nguyễn Văn Cần tại cơ quan Công an. (Ảnh: CAHT)

Cú đâm mạnh khiến bà Nghiêm ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não và đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhẹ. Đáng phẫn nộ, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, hai người đàn ông trên phương tiện liên quan đã cố tình điều khiển xe trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hoành Sơn đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) để vào cuộc phá án.

Lực lượng chức năng tiết hành truy vết với sự hỗ trợ của người dân. (Ảnh: CAHT)

Do thời điểm xảy ra tai nạn phương tiện của đối tượng không rõ biển số, các chiến sĩ công an đã phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra. Và chỉ sau 24 giờ tích cực truy tìm, tổ công tác đã xác định được chiếc xe gây tai nạn mang biển kiểm soát 73E1-430.45; danh tính người cầm lái chiếc xe là Phan Thành Long (sinh năm 2000), người ngồi sau là Nguyễn Văn Cần (sinh năm 1997). Cả hai cùng trú tại xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thành Long và Nguyễn Văn Cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.