  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Tĩnh bắt giữ hai đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Thứ Hai, 06:46, 25/05/2026
VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra danh tính, bắt giữ 2 đối tượng gây tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não một người phụ nữ, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, vào lúc 15h35' ngày 20/5/2026, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Km 583 + 300 trên tuyến Quốc lộ 1 (thuộc địa phận tổ dân phố Nhân Thắng, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Thời điểm trên, bà Lê Thị Nghiêm (sinh năm 1961, trú tại địa phương) đang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 38K2-5813 di chuyển theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với một xe máy khác chở theo 2 người đàn ông.

Phan Thành Long và Nguyễn Văn Cần tại cơ quan Công an. (Ảnh: CAHT)

Cú đâm mạnh khiến bà Nghiêm ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não và đã được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhẹ. Đáng phẫn nộ, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, hai người đàn ông trên phương tiện liên quan đã cố tình điều khiển xe trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Hoành Sơn đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) để vào cuộc phá án.

Lực lượng chức năng tiết hành truy vết với sự hỗ trợ của người dân. (Ảnh: CAHT)

Do thời điểm xảy ra tai nạn phương tiện của đối tượng không rõ biển số, các chiến sĩ công an đã phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra. Và chỉ sau 24 giờ tích cực truy tìm, tổ công tác đã xác định được chiếc xe gây tai nạn mang biển kiểm soát 73E1-430.45; danh tính người cầm lái chiếc xe là Phan Thành Long (sinh năm 2000), người ngồi sau là Nguyễn Văn Cần (sinh năm 1997). Cả hai cùng trú tại xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thành Long và Nguyễn Văn Cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sỹ Đức/VOV1
Tin liên quan

Phơi thóc lúa tràn lan trên đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

VOV.VN - Đến mùa thu hoạch, tình trạng người dân dùng lòng, lề đường để phơi lúa lại tái diễn tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Đường liên thôn, liên xã đến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn đường bị biến thành “sân phơi”. Phía sau những lớp lúa vàng trải kín mặt đường là nguy cơ mất an toàn giao thông luôn chực chờ.

VOV.VN - Đến mùa thu hoạch, tình trạng người dân dùng lòng, lề đường để phơi lúa lại tái diễn tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Đường liên thôn, liên xã đến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn đường bị biến thành “sân phơi”. Phía sau những lớp lúa vàng trải kín mặt đường là nguy cơ mất an toàn giao thông luôn chực chờ.

Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.

VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Hải Quang (Ninh Bình) khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Sáng 5/5, trên địa bàn xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

VOV.VN - Sáng 5/5, trên địa bàn xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên đèo Vi Ô Lắc sau nhiều vụ tai nạn

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Vi Ô Lắc, tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Vi Ô Lắc, tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

95 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30/4 đến 3/5, trên cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người.

VOV.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày nghỉ lễ, từ 30/4 đến 3/5, trên cả nước xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người.

