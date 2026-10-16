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Tiktoker Sơn Thụy Khuê bị điều tra vì liên quan đến ma túy

Thứ Sáu, 20:30, 16/10/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa xác định tổng số 22 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, Hà Nội), tức Tiktoker Sơn Thuỵ Khuê.

Ngày 16/10 theo thông tin từ Công an TP Hà Nội: Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, Hà Nội), tức Tiktoker Sơn Thuỵ Khuê. Ảnh: Công an cung cấp

Không dừng lại ở một vụ việc nhỏ lẻ, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội đấu tranh xuyên đêm. Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 25 gram ma túy đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định tổng số 22 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó đặc biệt có Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, Hà Nội), tức Tiktoker Sơn Thuỵ Khuê với 16.000 followers, "giang hồ mạng" thường xuyên nói đạo lý trên mạng. Đối tượng đã có 3 tiền án.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều đối tượng đã có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật trong vụ việc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trọng Phú/VOV.VN
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