5 người ở Huế bị phạt vì đăng tin suy diễn, bịa đặt về "các hiệu trưởng"

Ngày 13/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết đã phát hiện, xác minh và làm việc với 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp này là 62,5 triệu đồng.

Các trường hợp bị xử lý gồm: H.T.N.N (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T (SN 2009, trú tại xã Hương An) và N.T.T.U (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, mỗi trường hợp vi phạm dự kiến sẽ bị xử phạt 12.5 triệu đồng

Theo cơ quan Công an, trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm... Thông tin được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều, lặp lại nhiều lần, khiến người tiếp nhận dễ hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội. Thậm chí, có trường hợp không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, 5 trường hợp đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Sau khi được phân tích, phổ biến các quy định pháp luật, những người này nhận thức được tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin và cam kết không tái phạm.

Công an thành phố Huế làm việc với các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an TP Huế cảnh báo, không phải thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đều chính xác. Việc lợi dụng những vụ việc đang được dư luận quan tâm để suy diễn, bịa đặt, gán ghép, sử dụng tên tuổi, hình ảnh, chức danh của cá nhân để quy kết hành vi vi phạm pháp luật khi chưa có căn cứ có thể xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.