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Khởi tố người làm đổ tường khiến một phụ nữ thiệt mạng

Thứ Sáu, 18:13, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 30/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Lành về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”.

Theo điều tra, vụ việc xảy ra trong quá trình thi công tại một công trình xây dựng thuộc phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Nguyễn Văn Lành đã không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người.

khoi to nguoi lam do tuong khien mot phu nu thiet mang hinh anh 1
Nguyễn Văn Lành.

Đáng chú ý, khi điều khiển cẩu phục vụ thi công, Lành không có người chỉ dẫn, ra hiệu lệnh an toàn nhưng vẫn tự ý thực hiện công việc. Hậu quả, bức tường bị đổ, khiến chị K.T.T. (sinh năm 1976, trú tại thôn Tam Cảnh, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội) gặp tai nạn lao động và tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Lành về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, theo điểm a khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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