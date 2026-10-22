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Sơn La khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đăng tải video trên mạng xã hội

Thứ Năm, 23:29, 22/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố, bắt tạm giam Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965) để điều tra về hành vi bị cáo buộc vi phạm Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi, sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự.

son la khoi to, bat tam giam nguoi phu nu dang tai video tren mang xa hoi hinh anh 1
Cơ quan điều tra thông qua lệnh bắt đối với Đàm Thị Tươi (áo đỏ)

Các quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Từ năm 2019 đến nay, bà Đàm Thị Tươi đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Đàm Tươi” đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh uỷ, UBND thành phố Sơn La (cũ) và một số đồng chí lãnh đạo của tỉnh Sơn La.

Các video, bài viết có tiêu đề: “Pháp luật đâu phải trò đùa, đừng ép con liệt sĩ đến bước đưởng cùng, vì sao tôi phải tố cáo lên mạng xã hội UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ...; “UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ, cướp cả quyền công dân”; “Tỉnh ủy Sơn La ép con liệt sĩ đến bước đường cùng”; “KÊU CỨU CHO VỢ LIỆT SĨ! Các cấp chính quyền của tỉnh Sơn La bao che, dung túng tiếp tay cướp đất của tôi".

CTV Cao Thiên/VOV-Tây Bắc
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